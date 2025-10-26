Da positivo en alcohol tras salirse de la vía en Alfonso Molina y chocar contra un poste
El conductor tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario con cortes en la cara
Un hombre de 32 años ha resultado herido leve en un accidente de tráfico registrado este domingo en la avenida de Alfonso Molina. El conductor circulaba sobre las 07.50 horas en sentido salida de la ciudad cuando se salió de la vía y chocó contra un poste, a la altura de la gasolinera de Repsol. El vehículo sufrió severos daños materiales y el hombre tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario con cortes en la cara. Arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos