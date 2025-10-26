Da positivo en alcohol tras salirse de la vía en Alfonso Molina y chocar contra un poste

Un hombre de 32 años ha resultado herido leve en un accidente de tráfico registrado este domingo en la avenida de Alfonso Molina. El conductor circulaba sobre las 07.50 horas en sentido salida de la ciudad cuando se salió de la vía y chocó contra un poste, a la altura de la gasolinera de Repsol. El vehículo sufrió severos daños materiales y el hombre tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario con cortes en la cara. Arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.