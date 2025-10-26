Deja el puerto de A Coruña la fragata francesa que participó en la incautación de 2.400 kilos de cocaína

La fragata de la Marina francesa Courbet, que participó hace pocos días, en colaboración con las autoridades españolas, en la operación antidroga que culminó en la incautación de 2.400 kilos de droga, abandonó en la mañana de este domingo los muelles de A Coruña. Se trata de un buque de la clase La Fayette, con capacidad para desplazar cerca de 3.700 toneladas con la carga al completo, 150 metros de largo y capacidad para llevar un helicóptero. El barco de guerra transportó al muelle coruñés de Calvo Sotelo los estupefacientes y a los cuatro detenidos en la operación, que se realizó en el mar.

El desembarco se produjo el pasado miércoles, pero había empezado varios días antes, en aguas del Atlántico. La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, se había iniciado el viernes anterior, tras recibir, gracias a la colaboración y cooperación internacional, una información de la Drug Enforcement Administration –DEA- acerca de la posible existencia de una organización criminal dedicada al transporte de cocaína a través del Océano Atlántico hacia España.

Avanzadas las pesquisas, la UDYCO central logró ubicar una embarcación de alta velocidad con tres motores y 12 metros de eslora al oeste de Portugal, la cual tenía problemas técnicos y se encontraba a la espera de recibir apoyo de la otra parte de la organización criminal afincada en el país luso. Según imágenes difundidas por la cadena francesa TF1, grabadas con una cámara infrarroja desde un helicóptero militar, muestran a los soldados galos siguiendo la embarcación y lanzando repetidas advertencias para que se detuviera: "¡Es la Marina Francesa, alto!". Al no recibir respuesta, abrieron fuego contra los motores hasta conseguir frenar su avance. La acción, según confirmó el prefecto marítimo del Atlántico, el vicealmirante Jean-François Quérat, se desarrolló durante la madrugada del 17 al 18 de octubre y se siguió en tiempo real desde un centro de operaciones en Brest.

La Prefectura Marítima del Atlántico detalló que la intervención se llevó a cabo a petición de la Oficina Antinarcóticos francesa (Ofast), y en coordinación con la DEA estadounidense, la policía británica y las autoridades de Portugal y España, en el marco de una operación internacional contra el tráfico de cocaína en el Atlántico.

El operativo causó un importante despliegue de efectivos policiales y las autoridades, que cerraron el paso a muelle. La droga se descargó en las instalaciones portuarias de A Coruña y los cuatro detenidos han desembarcado en A Coruña custodiados por agentes de la Policía Nacional.