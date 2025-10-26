Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de octubre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Margo, en Los Planetas, de Teatro del Andamio.

Margo, en Los Planetas, de Teatro del Andamio. / LOC

RAC

Recorrido por los planetas para niños

12.00 y 18.00 h. | La marciana Margo conduce un viaje por el sistema solar con canciones en inglés y en gallego. Está recomendado a partir de los cuatro años.

Teatro del Andamio

Gaitas y baile en el XX Ciclo de Coros Galegos

19.00 horas | Cántigas da Terra, que organiza la actuación, se subirá al escenario con los músicos de Airiños de Fene y el grupo de baile y música Armadanzas de Laraño en Vaia vida cantareira.

Teatro Rosalía de Castro

Charla sobre Palestina de Descifrando la guerra

18.30 horas | El director del portal, Alejandro López Canorea imparte Palestina, entre la ocupación y la resistencia. Hablará mañana en la facultad de Educación.

Centro cívico de Os Mallos

Concierto gratuito de músicos gallegos

12.00 horas | Rafa Fernández (guitarra), Benxamín Otero (oboe y cuerno inglés) e Iván Torres interpretan Suárez, suite para una vida, del ciclo Concertos de Outono.

Museo de Belas Artes

Zalaeta, 2

