Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Recorrido por los planetas para niños
12.00 y 18.00 h. | La marciana Margo conduce un viaje por el sistema solar con canciones en inglés y en gallego. Está recomendado a partir de los cuatro años.
Teatro del Andamio
Gaitas y baile en el XX Ciclo de Coros Galegos
19.00 horas | Cántigas da Terra, que organiza la actuación, se subirá al escenario con los músicos de Airiños de Fene y el grupo de baile y música Armadanzas de Laraño en Vaia vida cantareira.
Teatro Rosalía de Castro
Charla sobre Palestina de Descifrando la guerra
18.30 horas | El director del portal, Alejandro López Canorea imparte Palestina, entre la ocupación y la resistencia. Hablará mañana en la facultad de Educación.
Centro cívico de Os Mallos
Concierto gratuito de músicos gallegos
12.00 horas | Rafa Fernández (guitarra), Benxamín Otero (oboe y cuerno inglés) e Iván Torres interpretan Suárez, suite para una vida, del ciclo Concertos de Outono.
Museo de Belas Artes
Zalaeta, 2
