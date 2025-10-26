Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lezcano presentou ‘O país invisible’ nun acto cheo de historias e de emocións

O xornalista encheu o Circo de Artesáns para falar do gran libro da diáspora galega

Nacho Carretero e Arturo Lezcano. | Carlos Pardellas

Nacho Carretero e Arturo Lezcano. | Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

O libro dunha vida do xornalista coruñés Arturo Lezcano, o libro que precisaba a diáspora galega para establecer o relato dunha epopeia moitas veces silenciada ou branqueada, viviu onte a súa presentación no Circo de Artesáns da Coruña. Co tamén xornalista Nacho Carretero como introductor e cunha hora e media de charla ante unha sala chea, atenta e entregada, O País Invisible xa ten menos segredos para moitos coruñeses. O acto foi tamén unha invitación para acudir ás librarías para poder ler esas 600 páxinas, nas edicións en galego e castelán, que prepararon o autor e a editorial Libros del KO.

A publicación leva o lector, a través de pequenas e grandes historias, a facer un percorrido país a país e cidade a cidade por toda América para atopar e sacar a luz a pegada da viaxe vital, moitas veces de ida e volta, de preto de dous millóns de galegos que cruzaron o charco entre 1830 e 1950. Só a emigración irlandesa foi de maior dimensión e a galega sitúase por riba da de Italia. Figuras esquecidas como as de Xosé Fontenla Leal ou Antonio Alonso Ríos foron reivindicadas polo autor, que tamén puxo o seu ollar sobre Pepe La Muerte, lugar tenente de Lucky Luciano. Todos eles galegos. A mañá rematou cunha longa ovación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  3. Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
  4. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  5. Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
  6. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
  7. Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
  8. Así es el nuevo espacio de Marineda City en A Coruña: 'Un lugar de encuentro para los gallegos

El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña

El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña

Lezcano presentou ‘O país invisible’ nun acto cheo de historias e de emocións

Lezcano presentou ‘O país invisible’ nun acto cheo de historias e de emocións

Los colegios de A Coruña ya tienen su ‘playlist’: «Es mucho mejor que la sirena»

Los colegios de A Coruña ya tienen su ‘playlist’: «Es mucho mejor que la sirena»

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

El Concello de A Coruña, a juicio por la farola que un camión derribó encima de un viandante en María Pita

El Concello de A Coruña, a juicio por la farola que un camión derribó encima de un viandante en María Pita

El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»

El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»

Duna de Riazor: dos metros para proteger el paseo frente a los temporales de invierno

Duna de Riazor: dos metros para proteger el paseo frente a los temporales de invierno

Rober Cagiao revive la librería Lume de A Coruña: «Tenía que ser aquí. Estaba para nosotros»

Rober Cagiao revive la librería Lume de A Coruña: «Tenía que ser aquí. Estaba para nosotros»
Tracking Pixel Contents