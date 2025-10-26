Si no lo leo no lo creo
El nieto músico de Luis Suárez
ANTÓN PERULEIRO
Mateo Suárez Latorre, nieto del futbolista Luis Suárez, puso este viernes patas arriba el programa de talento musical La Voz con Way down we go de Kaleo. En el vídeo previo a la actuación se le veía en A Palloza o jugando en equipos de fútbol como el Orillamar. De su abuelo, que hasta hace unos meses era el único Balón de Oro de la historia del fútbol español, contó que «siempre fue un ejemplo, quería ser como él». Su nieto buscará ahora ganar La Voz en el equipo de Mika.
