O Castrillón celebra la obra de José María Hernansáez
A Coruña
La Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR urge los trámites entre el Concello y la empresa adjudicataria para que arranquen en diciembre los trabajos en la plaza José Mª Hernansáez tras la adjudicación de la obra. La entidad vecinal celebra el acuerdo adoptado en la última Junta de Gobierno para resolver el concurso. La adjudicación de la obra ha recaído en la propuesta presentada por la empresa Jardinería Arce SL por un importe de 963.285,14 euros, por ser la oferta más ventajosa.
