Paradas las escaleras mecánicas de Adelaida Muro pocos días después de su inauguración

El Ayuntamiento descarta un problema con el mecanismo y afirma que se trata de "ajustes de los primeros días"

Las escaleras mecánicas de Adelaida Muro paradas esta mañana.

Las escaleras mecánicas de Adelaida Muro paradas esta mañana. / LOC

RAC

A pocos días de su inauguración, las escalaras mecánicas de Adelaida Muro han dejado de funcionar. Los vecinos de la zona señalan que se detienen a determinadas horas como en la mañana de este domingo, que permanecían paradas entre las 10.30 y las 11.00 horas. Tampoco el pasado viernes por la mañana los vecinos de Monte Alto pudieron hacer uso de la instalación recién estrenada. El Ayuntamiento descarta que exista un problema con el mecanismo. Fuentes municipales señalan que se trata de “ajustes propios de los primeros días” y explican que se está trabajando en una solución. Según indican, un tramo de las escaleras mecánicas está programado "para estar funcionando en continuo” en lugar de con un sensor, un sistema que se está implantando en estos momentos.

El pasado lunes 20 se abrían al público las escaleras que conectan la calle Adelaida Muro con Ángel Rebollo con una cubierta de metacrilato que protege a la estructura frente a las inclemencias meteorológicas. Se trata de una estructura demandada por los vecinos que salva los problemas de accesibilidad en la zona.

