La pareja que remodeló un viejo bar de A Coruña en A Gramela: "Los vecinos están contentos porque le damos vida al barrio"

Rafael Bido y Leidy Cipión han logrado darle una nueva vida a un bar que estaba en horas bajas en la avenida da Gramela, transformándolo en Afrutado, un espacio familiar y acogedor: «Nosotros somos dominicanos y somos pareja de toda la vida». La pareja llevan años afincados en la ciudad, y aunque ahora se han mudado a Matogrande, vivieron siempre en la zona: «Conocía el barrio de Agra del Orzán y conocía a la gente».

Con Afrutado, el local que regentan desde hace un par de meses, buscan ofrecer cocina local con un toque latino: «En la República Dominicana hay buena gastronomía, pero en España no es tan conocida». Uno de sus ofertas estrella son los desayunos: «A nosotros nos gusta mucho hacerlos en casa y salir a probarlos. Ofrecemos desayunos en los que la mayoría de cosas llevan base de fruta [de ahí el nombre del local], y luego comida fusión mezclando la cocina de nuestro país con la de aquí». Aunque la cocina dominicana pueda ser desconocida, coincide mucho con la de Venezuela o Colombia, que lleva tiempo asentada en otros locales de la ciudad.

Rafael y Leidy atienden a unos jóvenes en Afrutado / CARLOS PARDELLAS

La transformación del bar no fue sencilla. «Estuvimos un mes reformándolo nosotros mismos, pintándolo, poniéndole el suelo... todo lo hicimos mi pareja y yo». Rafael lleva la gastronomía en sus genes, su madre es cocinera y su familia tiene varios restaurantes: «Leidy y yo siempre tuvimos la idea de abrir un bar o restaurante, pero no encontrábamos el momento. Yo me quedé sin trabajo y ahí dijimos: ‘¿por qué no lo abrimos ahora?’".

Desde su lavado de cara, el local ha ido ganando popularidad entre los vecinos: «Como todos los bares fue poco a poco, la gente al principio pensaba que era lo mismo, pero luego vio que se había convertido en una cafetería familiar en la que podían venir niños. Nos encanta que vengan porque nosotros tenemos una nena».

La carta de Afrutado ofrece desayunos, comidas, meriendas y cenas en la que se dan la mano la gastronomía gallega y latina. «En el desayuno destacaría el pollofre, que es un gofre con pollo y una salsa de la casa.; en la comida tiene éxito el pulpo al estilo dominicano, que es pulpo a la plancha con una yuca con mojo casero; y por la noche salen carnes como la croca y las croquetas», destaca el chef.

Rafael y Leidy trabajan sin descanso en estos inicios, librando solo los martes por la tarde. Esperan «mantener este ritmo hasta que veamos que podemos meter más gente a trabajar con nosotros». Su mayor satisfacción, concluye Rafael, es que "los vecinos están contentos por el cambio porque le estamos dando vida al barrio".