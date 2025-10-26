Recogida de firmas en el centro cívico de Mesoiro
Vecinos de Novo Mesoiro han presentado al Concello un escrito respaldado por firmas recogidas para pedir mejoras en las actividades de gimnasia para mayores de 60 años. Reclaman matrícula anual, más grupos para evitar exclusiones y la inclusión de talleres de memoria. También buscarán el apoyo de la Asociación y de la Federación de Vecinos.
