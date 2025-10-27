Atasco kilométrico en la salida de A Coruña por autopista tras tres accidentes múltiples en la AP-9

Tres accidentes múltiples registrados esta mañana en la AP-9 en sentido Santiago-Tui están causando un kilométrico atasco que colapsa el tráfico de salida de A Coruña por la autopista. Los tres accidentes han ocurrido casi a la misma hora --minutos antes de las nueve de la mañana-- en un tramo de apenas dos kilómetros, entre el punto kilométrico 10,000 y el 12,000 según informa la Guardia Civil y hay un total de trece vehículos implicados.

El primer accidente múltiple ha ocurrido a las 08.50 horas en el kilómetro diez con tres vehículos implicados y un herido.

El segundo choque múltiple ha tenido lugar alrededor de las 08.45 horas en el kilómetro 11,500 con tres vehículos implicados y solo daños materiales.

Y el tercer accidente múltiple de esta mañana en la salida de A Coruña por autopista ha sucedido a las 08.50 horas en el km 12 con siete vehículos implicados y sin heridos.

Todos los siniestros han ocurrido en sentido Santiago y una hora más tarde sigue un carril cortado. La Guardia Civil de Tráfico está regulando la circulación en la autopista para tratar de agilizar el paso de los cientos de vehículos que se han quedado atascados por este accidente.

El pasado día 10 de octubre otro choque múltiple en la autopista a la altura del área de servicio de O Burgo, con cinco vehículos implicados y varios heridos, ya causó importantes retenciones en la salida de la ciudad por autopista a primera hora de aquella mañana. Y la semana pasada una salida de vía en la AP-9 a la altura de A Barcala también provocó retenciones, en este caso en sentido entrada a la ciudad, con una conductora herida.

*EN AMPLIACIÓN