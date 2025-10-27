El precio de viajar en Navidad entre A Coruña y Madrid: no hay nada por debajo 89 euros en los días clave

A dos meses de distancia con las Navidades, muchos coruñeses que viven fuera empiezan a planear sus viajes a la ciudad para visitar a sus familiares, y los billetes de tren y avión desde Madrid, donde viven numerosos expatriados y que sirve de escala de vuelo para otros, empiezan a dispararse por la demanda. El viernes 19 y sábado 20 de diciembre, el fin de semana antes de Navidad, ya no hay alternativas baratas. A mediodía de este lunes, los trenes más económicos para viajar desde capital de España hasta A Coruña el día 19, los Avlo de las 08.25 y las 20.23 horas, cuestan como mínimo 89 euros. En cuanto a los aviones, no se podían encontrar billetes por debajo de los 92 euros. En la jornada siguiente el Avlo de primera hora mantenía este lunes al mediodía los 89 euros, pero los vuelos más baratos de Air Europa ya subían a los 115.

En la propia semana de Navidades y en el conjunto de las fiestas, los precios de trenes y aviones de moderan, sobre todo si, en el caso de los segundos, se opta por las ofertas de primera hora. El martes 23 la alternativa más barata para venir a la ciudad en tren siguen siendo los Avlo, a 89 euros, pero el vuelo de las 06.40 horas de Air Europa estaba en el mediodía de este lunes a algo más de 63 euros, si se cogía el pasaje más barato. El 26, pasada Navidad, se puede venir a A Coruña en Avlo por 49 euros, y por 39 en Iberia si se contrata el vuelo de las 07.20 horas.

Para los que solo vayan a llegar a la ciudad para Fin de Año hay ofertas aún más económicas. El día 29, el Avlo de las 20.23 horas tenía aún plazas por 39 euros, y el vuelo de las 06.40 horas de Air Europa, por algo más de 32 euros. El día 30 el Avlo de las 08.25 horas tenía este lunes plazas por 49 euros, e Iberia por 40 en su vuelo de las 07.20 horas.

Pese a que la mayoría de estos días haya vuelos más baratos que los trenes, se debe a que hay algunas ofertas de viajes en avión muy baratas a primera hora y en las que el cliente prescinde de cualquier tipo de complemento, y no son representativas de la mayor parte de la oferta de Air Europa e Iberia, las dos compañías que tienen enlaces directos. Los precios en Business, en algún caso, empiezan a ofrecerse a partir de los 400 euros. En cambio, los precios de partida más altos en trenes estos días están en 111 euros.

Aunque la vuelta a Madrid para los coruñeses que hayan pasado las vacaciones en la ciudad está aún más lejos en el tiempo, también se empieza a ver la presión al alza en los precios. El día 7 de enero, el vuelto más barato para viajar de A Coruña a Madrid es el de Air Europa a las 12.30 horas, y el billete de tren más económico, de 89 euros, se puede adquirir en el Avant de las 05.50 y las 17.15 horas. Para disfrutar de estos precios hay que apurarse, pues tanto Renfe con las compañías de navegación aérea emplean un sistema dinámico por el que los suben en función de la demanda.

La coruñesa Sara Amado. / La Opinión

«El viernes y el domingo por la tarde los billetes de tren son caros y se agotan»

Sara Amado es coruñesa, pero lleva seis años trabajando en Madrid, y, cuando vuelve para visitar a su familia, «suelo ir en tren y volver en avión». Habitualmente se desplaza el jueves por la tarde, y los trenes «son un pelín más baratos en comparación al vuelo», pero de regreso encuentra mejores precios en las compañías aéreas. El viernes y el domingo tras comer los billetes de Renfe «son caros y se agotan», indica Amado, que pediría que los precios fuesen más económicos y saliesen con más antelación, como ocurre, añade, en otros enlaces. Estas Navidades volverá en coche por circunstancias particulares, pero normalmente usa el tren por estas fechas, ya que permite maleta más grande sin pagar extra.