Atención a este corte de tráfico en A Coruña: cerrado uno de los principales accesos a Alfonso Molina

Una de las vías más concurridas de incorporación desde el polígono de Agrela a Lavedra en sentido salida de la ciudad estará cerrada a la circulación durante tres días

Corte de carril en la avenida de San Cristóbal, ayer. | Casteleiro/Roller Agencia

Casteleiro/Roller Agencia

A Coruña

Con motivo de las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina (AC-11) será necesario realizar un corte temporal en el ramal de conexión de la AC-10 (avenida de San Cristóbal) con la AC-11 en sentido salida de la ciudad, procedente del polígono de Agrela. El corte se efectuará desde el martes 28 de octubre a las 10.00 horas hasta el jueves 30 a las 13.00 horas. Se van a realizar trabajos en los servicios afectados por la tubería de abastecimiento de 600 mm situada bajo la calzada.

Las autoridades recomiendan a los vehículos procedentes del polígono de Agrela emplear las siguientes vías alternativas: en primer lugar, para desplazamientos de largo recorrido, la AC-14; en segundo lugar, para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida de la Universidade (Avenida de Glasgow –Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande de la avenida de Alfonso Molina. También podrá emplearse, para tráficos de corto recorrido, la glorieta de Matogrande y cambiar de sentido para incorporarse a Alfonso Molina.

El Ministerio de Transportes informa de que habrá más cortes en noviembre en el mismo punto: desde las 10.00 horas del martes 4 de noviembre hasta las 13.00 horas del viernes 7.

El coruñés Diego González Rivas será el pregonero de la Feira do Cocido de Lalín: «Me gusta mucho hablar con mis pacientes a través del WhatsApp»

Una coruñesa aspira hoy a llevarse el mayor bote de la historia de Pasapalabra: 2,3 millones de euros

El último tesoro de la mercería más famosa de A Coruña: “Es algo muy especial que no sabía que existía”

Operativo municipal en el 137 de la ronda de Outeiro de A Coruña tras denuncias vecinales

Atención a este corte de tráfico en A Coruña: cerrado uno de los principales accesos a Alfonso Molina

El tiempo en A Coruña: bajan las temperaturas y llegan cambios

Los debates del paro de la construcción en A Coruña

A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D

