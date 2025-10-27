A Coruña corona a los ases gallegos del mus
Cuquejo y Emilio, de Pontevedra, ganan el VIII Campionato Galego a otras 170 parejas
El Sporting Club Casino se convirtió este fin de semana en el epicentro gallego del mus. El recinto coruñés acogió a 171 parejas del viernes al domingo en el VIII Campionato Galego de Mus. Caquejo y Emilio, de Pontevedra, se proclamaron vencedores este domingo.
Las parejas participantes procedían de diversos puntos de toda Galicia y habían logrado llegar a esta fase final del torneo autonómico después de resultar clasificadas en torneos locales. En la presentación del encuentro, el concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, destacó que el campeonato «mantiene vivas las tradiciones culturales y deportivas».
La competición abarcó casi todo el fin de semana. La inauguración se celebró a las 19.45 horas del viernes, después del reparto de acreditaciones, para el que se les había convocado media hora antes. Las tres primeras rondas se celebraron ya en la tarde y noche de ese viernes, hasta las 2.00. El sábado se jugaron ocho rondas, de 11.00 2.00, y en el último tramo se disputaron ya los octavos y los cuartos de final. El domingo la semifinal se disputó a las 11.00 y a las 12.30 empezó la ronda final que conquistaron Caquejo y Emilio.
