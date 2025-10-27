Los dragones 'rugen' en A Coruña
La regata Cidade da Coruña de dragones congregó a casi 50 embarcaciones y 500 piragüistas en la ciudad. La prueba, que organizaron Marina Coruña y la Federación Galega de Piragüismo, reunió a la élite de esta modalidad en la casa de los clubes coruñeses Bolboretas BCS y Auga
Casi 50 barcos y medio millar de piragüistas tomaron este fin de semana las aguas coruñesas con motivo de la prueba Cidade da Coruña. La prueba, que organizaron el club Marina Coruña y la Federación Galega de Piragüismo reunió a las mejores embarcaciones de esta disciplina en la ciudad. El Rías Baixas de Boiro se llevó el triunfo final en una cita que reivindicó el carácter deportivo y social de esta modalidad, en la que compitieron clubes coruñeses integrados por supervivientes de cáncer como el Bolboretas BCS y el Auga.
Al amparo del dique de abrigo, los dragones coparon la competición en los canales instalados en el campo de regatas coruñés como parte de esta prueba, que forma parte de A Coruña Nautical Festival. El Boiro conquistó la medalla de oro, pero compartió podio con el Asturias Boat, segundo clasificado, y el Cabanas KDM, que finalizó tercero, se llevó, además, el honor de reunir a la mayor cantidad de participantes de la competición: 42 palistas.
Las diferentes categorías de competición desfilaron por los canales de 200 metros de longitud hasta que la última prueba, la de supervivientes de cáncer de mama, cerró la competición. El Ciudad de Lugo se llevó el primer puesto en esta regata. El Bolboretas coruñés se quedó con la medalla de plata y el Folixa de As Pontes, con el bronce.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»