Los dragones 'rugen' en A Coruña

Casi 50 barcos y medio millar de piragüistas tomaron este fin de semana las aguas coruñesas con motivo de la prueba Cidade da Coruña. La prueba, que organizaron el club Marina Coruña y la Federación Galega de Piragüismo reunió a las mejores embarcaciones de esta disciplina en la ciudad. El Rías Baixas de Boiro se llevó el triunfo final en una cita que reivindicó el carácter deportivo y social de esta modalidad, en la que compitieron clubes coruñeses integrados por supervivientes de cáncer como el Bolboretas BCS y el Auga.

Al amparo del dique de abrigo, los dragones coparon la competición en los canales instalados en el campo de regatas coruñés como parte de esta prueba, que forma parte de A Coruña Nautical Festival. El Boiro conquistó la medalla de oro, pero compartió podio con el Asturias Boat, segundo clasificado, y el Cabanas KDM, que finalizó tercero, se llevó, además, el honor de reunir a la mayor cantidad de participantes de la competición: 42 palistas.

Participantes, ayer, en la competición de dragones junto al dique de abrigo. / Moebius

Las diferentes categorías de competición desfilaron por los canales de 200 metros de longitud hasta que la última prueba, la de supervivientes de cáncer de mama, cerró la competición. El Ciudad de Lugo se llevó el primer puesto en esta regata. El Bolboretas coruñés se quedó con la medalla de plata y el Folixa de As Pontes, con el bronce.