Un juzgado de A Coruña condena al Sergas por obligar a una médica a realizar guardias durante la lactancia

El Juzgado Social número 2 de A Coruña codena al Sergas a pagar 3.000 euros por daños y perjucios a una facultativa obligada a realizar guardias durante la lactancia, a pesar de haber solicitado la exención. Los magistrados estiman la demanda del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña al entender que se trata de una vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. El Sergas “incumplió los preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, según recoge la sentencia, que destaca además el incremento de la presencia de médicas, tanto en Atención Primaria como especializada. “Existe una generalidad que debe ser específicamente valorada, sin perjuicio del análisis de cuestiones o condiciones particularizadas e individualizadas”, indica el fallo.

El Colegio Oficial de Médicos de A Coruña recuerda que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya se pronunció sobre la relación entre la lactancia materna exclusiva y la realización de guardias de diecisiete y veinticuatro horas, con sentencias que establecen un “riesgo específico para la madre y el hijo lactante”, al verse este afectado por las circunstancias en que la madre desarrolla su trabajo. Consideran que este tipo de jornadas de guardia tan prolongadas generan fatiga por su duración y resultan estresantes para todo el personal. En el caso de esta facultativa, que continúa amamantando naturalmente a su hijo tras su reincorporación al trabajo, la realización de guardias “puede influir en la generación de leche materna y en el amamantamiento, lo que dificulta la lactancia y conlleva consecuencias negativas para el bebé y la madre”, señala el colectivo.