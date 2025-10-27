Juzz, Pablo Seoane y Carmen Vela actúan en el ciclo Butaca de Jazz en A Coruña
Afundación destina al Banco de Alimentos la recaudación de las entradas del ciclo
La sexta edición del ciclo Butaca de Jazz, programado por Afundación en su sede coruñesa, comenzará este año el 9 de noviembre con el concierto de Juzz, la banda liderada por el guitarrista gallego Virxilio da Silva. El día 15 actuará el pianista Pablo Seoane y el 22 lo hará el Carmen Vela Quartet. Las entradas y abonos ya están a la venta en la web Ataquilla.com y la organización advierte de que las butacas «comienzan a escasear».
«Trabajando en equipo con el Banco de Alimentos Provincia de A Coruña estamos consiguiendo consolidar esta cita», señaló en la presentación la coordinadora de Afundación en A Coruña, Beatriz Aler. «Es una maravilla contar con ciclos como este y con instituciones que apuesten por manifestaciones artísticas menos comerciales», declararon los músicos Pablo Seoane y Virxilio da Silva, mientras que Inés Portela, directora artística del ciclo, expresó su satisfacción «por continuar con el espíritu con el que nació este ciclo, con propuestas muy variadas y de mucha calidad».
El presidente del Banco de Alimentos, Manuel Mora, agradeció esta colaboración porque en esta época del año la entidad no recibe grandes donaciones y «contar con un evento como este es una gran ayuda». Además de la recaudación por las entradas, Afundación le entregará alimentos no perecederos recogidos en el auditorio.