Juzz, Pablo Seoane y Carmen Vela actúan en el ciclo Butaca de Jazz en A Coruña

La sexta edición del ciclo Butaca de Jazz, programado por Afundación en su sede coruñesa, comenzará este año el 9 de noviembre con el concierto de Juzz, la banda liderada por el guitarrista gallego Virxilio da Silva. El día 15 actuará el pianista Pablo Seoane y el 22 lo hará el Carmen Vela Quartet. Las entradas y abonos ya están a la venta en la web Ataquilla.com y la organización advierte de que las butacas «comienzan a escasear».

«Trabajando en equipo con el Banco de Alimentos Provincia de A Coruña estamos consiguiendo consolidar esta cita», señaló en la presentación la coordinadora de Afundación en A Coruña, Beatriz Aler. «Es una maravilla contar con ciclos como este y con instituciones que apuesten por manifestaciones artísticas menos comerciales», declararon los músicos Pablo Seoane y Virxilio da Silva, mientras que Inés Portela, directora artística del ciclo, expresó su satisfacción «por continuar con el espíritu con el que nació este ciclo, con propuestas muy variadas y de mucha calidad».

El presidente del Banco de Alimentos, Manuel Mora, agradeció esta colaboración porque en esta época del año la entidad no recibe grandes donaciones y «contar con un evento como este es una gran ayuda». Además de la recaudación por las entradas, Afundación le entregará alimentos no perecederos recogidos en el auditorio.