Dos máquinas bulldozer y una retroescavadora: así se levanta la duna de Riazor

Las máquinas levantan desde este lunes la duna de Riazor para proteger el paseo marítimo de los temporales de invierno. Los trabajos se prolongarán hasta el próximo viernes y consisten en mover y amontonar la arena de la playa con dos máquinas bulldozer para crear una barrera natural de protección, mientras que una máquina retroescavadora se encargará de realizar el perfilado final de una duna que tendrá más de dos metros de altura en determinados puntos de la playa.

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, supervisó este lunes el arranque de la actuación. “Los avances de la maquinaria permiten que la gigantesca barrera de arena sea efectiva para impedir que las inclemencias meteorológicas afecten al paseo marítimo”, señaló. Técnicos de su departamento realizarán un seguimiento para valorar posibles refuerzos ante fenómenos meteorológicos de especial intensidad.

La edil recordó que, desde 1995, esta medida preventiva forma parte de las acciones frente a los efectos del cambio climático y la estrategia de protección y conservación del litoral urbano del Gobierno local, que cifra entre una y tres veces al año de media este tipo de episodios adversos y de riesgo para la costa de la ciudad.

La previsión es que la duna permanezca en la playa de Riazor hasta mediados de mayo de 2026, cuando será retirada para acondicionar el arenal de cara al inicio de la temporada de baño que comenzará oficialmente el 15 de junio.