Nueva línea de ayudas a concellos pequeños para proteger el patrimonio cultural

La Diputación de A Coruña ofrecerá subvenciones a los concellos para desarrollar actuaciones de protección sobre el patrimonio cultural público y de gestión municipal entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2027. El programa de ayudas está dirigido a municipios con menos de 50.000 habitantes, tendrán una cuantía máxima de 150.000 euros por actuación y deberán solicitarse hasta el 21 de enero del próximo año. En total, la Diputación invertirá en 2026 un millón de euros en estas subvenciones, cuyo objetivo es apoyar la mejora de espacios públicos e inmuebles patrimoniales de carácter público y titularidad municipal que tengan valor histórico-artístico, cultural, tipológico o etnográfico, que sean declarados BIC o estén catalogados. Los bienes inmuebles quedan excluidos de las ayudas, así como los que estén incluidos en algún ámbito de actuación o línea de trabajo en curso de la Diputación. Las solicitudes y trámites del nuevo programa de ayudas de la Diputación se realizarán por vía telemática a través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación de A Coruña.

“Es una llamada de atención para que el importantísimo patrimonio que tenemos en el territorio no caiga en el olvido y es también una invitación a la colaboración con el resto de administraciones, especialmente las que tienen competencias en esta materia”, ha manifestado el diputado provincial Xosé Penas en la presentación del nuevo programa de ayudas realizada este lunes en el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), junto a Ruth Varela, presidenta de la delegación coruñesa. Varela puso el acento en la necesidad de apoyar y dar a conocer los procesos de patrimonialización y de concesión de valor para luchar contra el deterioro del patrimonio cultural gallego.