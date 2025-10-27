Operativo municipal en el 137 de la ronda de Outeiro de A Coruña tras denuncias vecinales

Los vecinos de la ronda de Outeiro a la altura de Os Mallos se levantaban esta mañana con un gran dispositivo por parte del Concello de A Coruña en el número 137 de dicha ronda. En la actuación estuvieron presentes todo tipo de departamentos municipales, desde Servicios Sociales, hasta Seguridad Ciudadana, la Policía Local o los Bomberos de A Coruña.

Según fuentes municipales, esta operación está destinada a investigar las quejas vecinales y denuncias existentes por incivismo de los residentes en este portal, además de la constante alerta por peleas en el edificio.

Además, también se revisa el estado de la infraestructura del inmueble con técnicos de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Sociales. El objetivo de la operación es adoptar todas las medidas que sean necesarias para tratar de solventar las denuncias existentes.

El dispositivo comenzó alrededor de las 10.00 horas y la gran cantidad de vehículos participantes obligó a cortar un carril de la ronda en sentido a la Estación de Tren de A Coruña.

Similar al de ronda de Nelle

Esta operación municipal es similar a la ocurrida en junio de 2024 en el 120 de ronda de Nelle. En aquella ocasión la revisión se produjo tras el incendio de la novena planta del edificio, que estaba ocupado ilegalmente en su totalidad en los últimos años y que había causado problemas de convivencia en la zona.

En aquel caso, el departamento de Ruinas de Urbanismo elaboró un informe sobre la situación real del inmueble, que no reunía las condiciones de habitabilidad.

EN AMPLIACIÓN