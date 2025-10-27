Peregrinación de la Asociación de la Prensa para recordar a Andrés Ríos
Miembros de la Asociación de la Prensa de A Coruña participaron este domingo en la peregrinación a la iglesia de Santa María de Pastoriza en honor a Andrés Ríos, recientemente fallecido. Ríos, que fue director de El Ideal Gallego y DXT Campeón, realizaba el recorrido todos los años con sus hijos, y, como pidió que no se celebrase un funeral a su muerte, sus compañeros de profesión decidieron recordarle y rendirle homenaje haciendo la caminata que acometía cada año. Quienes así lo desearon realizaron un donativo de diez euros, que se entregará íntegramente a la Asociación contra el Cáncer en nombre de la Asociación de la Prensa de A Coruña, «en recuerdo de Andrés, de Javier y de todos los socios y socias que se ha llevado esta dura enfermedad».
