La promesa de O Martinete: de punto negro a zona verde soñada

En O Martinete hay una finca que durante mucho tiempo causó desesperación a los vecinos, que los llevó a unirse y crear comunidad y que, ahora, quieren convertir en una zona verde con espacio para los pequeños, un tipo de infraestructura del que hay necesidad en el barrio. La parcela está en el cruce entre las calles Mozart y Luis Peña Novo, y una constructora empezó a construir en ella un edificio que paralizó la crisis de 2008. El esqueleto fue, durante muchos años, un punto negro del barrio, con ocupas, peligro para los vecinos por su mal estado y focos de suciedad y ratas. El Concello lo derribó, y fuentes municipales señalan que, siguiendo los deseos de los vecinos, «se está estudiando» convertir la finca en espacio público.

La lucha para derribar el edificio a medio construir movilizó a los residentes del barrio, que han creado la asociación O Martinete Os Anxos con el lema «del Esqueleto al Renacer» y adoptado el ave fénix como símbolo. Lo consiguieron el año pasado: en septiembre, de 2024, el Concello contrató a una empresa para derribar el edificio, ahora ya desaparecido. La finca es ahora un solar rodeado por una valla.

Pero en la entrada pone «Parque Martinete» y que los vecinos han decorado el cierre con dibujos esquemáticos. Pues según explica Amanda Diéguez, vecina y miembro de la asociación de vecinos, «queremos que haya un parque» en la finca que durante años fue un punto negro. «Ya hemos empezado a decorarlo, tenemos puestas cosas para los niños», y «de las propuestas que hemos hecho, esta es la número 1. La segunda, añade Diéguez, sería «poder ir andando a Marineda», pues ahora no tienen un acceso en condiciones y con aceras para los peatones.

Fuentes del Ayuntamiento explican que no hay nada decidido, pues la parcela no es municipal y, para construir un parque, primero habría que comprarla o expropiarla, por lo que el proceso no es «sencillo». Por ahora se limitan a señalar que «se está estudiando esa posibilidad», y en el Plan de Barrios, y, esta no figura entre las actuaciones de la primera fase del Plan de Barrios, un documento en el que el Concello presentó proyectos urbanísticos hasta 2027. «Entendemos que no pueden tener un plan sobre ese terreno porque no es suyo, pero si en algún momento llega a ser del Ayuntamiento el plan es hacernos ese parque que tanto necesitamos», indican desde la asociación de vecinos, en base a las respuestas que les ha dado el Gobierno local.

A la venta 95 viviendas

Al lado del solar, del otro lado de la calle Mozart, se encuentra un bloque cerrado que, según los vecinos, pertenece a la misma propietaria del esqueleto derribado. Según adelantó este diario, Juzgado de Primera Instancia número 5 de la ciudad ha sacado a subasta el inmueble, conformado por dos edificios y que suma 95 viviendas, por 17,7 millones.

De acuerdo con la documentación de la subasta judicial, la subasta está promovida por la Sareb, una sociedad creada para hacerse con activos tóxicos inmobiliarios tras el estallido de la burbuja. El llamado banco malo pidió una ejecución hipotecaria de la propiedad, en base a una deuda de algo más de 12,8 millones de euros que ha acumulado, según cálculos provisionales, otros 3,85 millones de intereses.