Quejas en Paderne y Coirós por falta de personal en los centros de salud

Crecen las quejas por falta de personal en los centros de salud de Coirós y Paderne. Los vecinos de Coirós denuncian desde hace un par de meses la reducción en la jornada de atención al público en el ambulatorio durante las ausencias de la doctora titular. Los usuarios han registrado varias quejas para denunciar que, durante estas bajas, el Sergas no envía un sustituto a jornada completa, sino solo durante tres o cuatro horas, un tiempo «totalmente insuficiente» para garantizar la atención «en un municipio con una población envejecida», denuncia un afectado.

El déficit en la atención primaria ha llevado también al alcalde de Paderne, el socialista Sergio Platas, a presentar una queja ante el centro de salud y a solicitar una reunión con el jefe de servicio de Miño y la coordinadora de enfermería de atención primaria de Paderne.

El regidor denuncia que actualmente solo pasa consulta un profesional en horario de mañana. «Tan solo un doctor para 2.500 habitantes y actualmente sin consulta pediátrica, por lo que las familias se tienen que desplazar a los centros más próximos, los de Miño y Betanzos», critica Platas, que denuncia además esperas de hasta 15 días para citas, «incluidas las urgencias».