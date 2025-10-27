Sensibilización sobre el daño cerebral
María Pita albergó música, juegos y deportes, y Adaceco leyó un manifiesto
La plaza de María Pita acogió ayer diferentes actividades deportivas, lúdicas y musicales para sensibilizar y llamar a la «responsabilidad compartida» en el Día del Daño Cerebral Adquirido. El presidente de la asociación Daño Cerebral A Coruña (Adaceco), Juan Luis Delgado, fue el encargado de leer un manifiesto titulado 30 años construyendo dignidad para conmemorar las tres décadas de la Federación Española de Daño Cerebral. Pidió la creación de un código diagnóstico específico de Daño Cerebral Adquirido al alta hospitalaria y una estrategia o plan nacional para atender a los que la sufren «que coordine recursos, servicios y apoyos de forma integral».
Delgado también reclamó la elaboración de un censo estatal de personas con este problema, «que permita conocer cifras reales que contemplen todas las causas», y el acceso a una «atención integral, exclusiva y universal» que contemple a las familias de los pacientes y la «diversidad de realidades» de estos.
La alcaldesa Inés Rey hizo un llamamiento a la Xunta para sacar adelante «el nuevo centro que necesitáis los pacientes y necesita la ciudad». La regidora reafirmó el compromiso del Concello de «seguir colaborando» con la asociación, como hizo al ceder la parcela de Eirís para la construcción del edificio, para «garantizar que ninguna persona con daño cerebral quede atrás».
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos