Sensibilización sobre el daño cerebral

La plaza de María Pita acogió ayer diferentes actividades deportivas, lúdicas y musicales para sensibilizar y llamar a la «responsabilidad compartida» en el Día del Daño Cerebral Adquirido. El presidente de la asociación Daño Cerebral A Coruña (Adaceco), Juan Luis Delgado, fue el encargado de leer un manifiesto titulado 30 años construyendo dignidad para conmemorar las tres décadas de la Federación Española de Daño Cerebral. Pidió la creación de un código diagnóstico específico de Daño Cerebral Adquirido al alta hospitalaria y una estrategia o plan nacional para atender a los que la sufren «que coordine recursos, servicios y apoyos de forma integral».

Personas con daño cerebral en una de las actividades de la jornada. | Carlos Pardellas

Delgado también reclamó la elaboración de un censo estatal de personas con este problema, «que permita conocer cifras reales que contemplen todas las causas», y el acceso a una «atención integral, exclusiva y universal» que contemple a las familias de los pacientes y la «diversidad de realidades» de estos.

La alcaldesa Inés Rey hizo un llamamiento a la Xunta para sacar adelante «el nuevo centro que necesitáis los pacientes y necesita la ciudad». La regidora reafirmó el compromiso del Concello de «seguir colaborando» con la asociación, como hizo al ceder la parcela de Eirís para la construcción del edificio, para «garantizar que ninguna persona con daño cerebral quede atrás».