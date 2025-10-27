Otra sesión de maridaje ancestral en MEGA
MEGA, el Museo de Estrella Galicia, ofrece al público una segunda oportunidad de disfrutar del evento Maridaje Ancestral. Tras agotar las entradas para el 31 de octubre, ofrecerá una segunda velada el viernes 7 de noviembre con «las más raras cervezas ancestrales europeas», afirma.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»