Otra sesión de maridaje ancestral en MEGA. / LOC

MEGA, el Museo de Estrella Galicia, ofrece al público una segunda oportunidad de disfrutar del evento Maridaje Ancestral. Tras agotar las entradas para el 31 de octubre, ofrecerá una segunda velada el viernes 7 de noviembre con «las más raras cervezas ancestrales europeas», afirma.

