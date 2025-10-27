La Sociedad de Sada celebra Halloween con un túnel del terror

«¿Te atreves a entrar en La Soci este Halloween?», es el desafío que lanza la Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada en redes sociales para animar a los sadenses a recorrer el 31 de octubre su túnel de terror.

Se trata de una cita para los más atrevidos que por dos euros (socios) o tres (no socios) podrán recorren «más de seiscientos metros cuadrados dedicados al miedo y al sobresalto con muchas sorpresas y novedades».

La atracción comenzará a las ocho de la tarde. Para abrir boca, la Sociedad ofrece un anticipo en redes, un vídeo que desvela algunos de los momentos más terroríficos a los que se enfrentarán los valientes que se aventuren a atravesar el túnel de La Soci.

No es la única actividad programada en Sada para celebrar el Samaín. La asociación de Veciños da Obra amenizará la tarde con actividades para todas las edades. El Concello y los comerciantes organizan una nueva edición de su yincana. Los participantes deben visitar los establecimientos participantes y conseguir nueve sellos para entrar en un sorteo de regalos.