El tiempo en A Coruña: bajan las temperaturas y llegan cambios

El otoño en A Coruña se asienta con un poco de todo en el panorama meteorológico. De las temperaturas veraniegas de hace solo diez días al bajón térmico que los coruñeses notarán sobre todo a partir de hoy, todo cabe en esta estación que encara los últimos días de octubre y el salto a noviembre con una situación atmosférica que dará un giro en los próximos días. A continuación detallamos la predicción del tiempo avanzada por Meteogalicia para cada día de esta semana.

Hoy lunes día 27 de octubre será una jornada de tiempo estable, marcada por la caída de los termómetros. Las mínimas se quedarán en 10 grados y las máximas no superarán los 17 grados, así que en A Coruña hará falta abrigarse más que hasta ahora.

Mañana martes día 28 Meteogalicia espera un día con alternancia de nubes y claros, y con mínimas que se mantendrán en valores en torno a los 10 grados. Por arriba los termómetros alcanzarán máximas de 19 grados.

El miércoles día 29 llegan cambios. La nubosidad irá en aumento y se espera un día gris con chubascos ya desde el mediodía. Las temperaturas mínimas remontan hasta los 14 grados y las máximas se mantendrán alrededor de los 18 grados.

A partir de ahí el panorama meteorológico vendrá marcado por el debilitamiento del anticiclón, que dejará paso a una mayor inestabilidad atmosférica, con elevada probabilidad de lluvias para lo que queda de semana. El acercamiento de centros de bajas presiones por el suroeste de Galicia provocará días de capucha y paraguas, con temperaturas que se situarán dentro de los valores normales a estas alturas del año, con mínimas que se moverán entre los 12 y los 13 grados y máximas de entre 17 y 18 grados.