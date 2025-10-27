El último tesoro de la mercería más famosa de A Coruña: “Es algo muy especial que no sabía que existía”

La mercería La Crisálida, uno de los comercios más emblemáticos de A Coruña, ha vuelto a conquistar las redes con su nuevo hallazgo. Su propietario, Ramón Santos, ha compartido el descubrimiento que han hecho su equipo en el almacén del establecimiento, fechado en los años 40, que hasta ahora permanecía oculto.

"Es algo muy especial que no sabía que existía", confesó Ramón en uno de sus vídeos virales, mostrando a la cámara su descubrimiento: unos botones de vidrio. "Pablo y Edgar, que son los que están abajo, los encontraron haciendo su magia. Los cosemos a mano (en los cartones) imitando cómo estaban los originales".

Los botones, de un delicado tono rosado pálido o azulados, despertaron la admiración de los seguidores de La Crisálida, acostumbrados a los pequeños tesoros que Ramón rescata de los rincones de su tienda. "Estos son enteros de vidrio, con el pie metálico. Hay poquitos de cada modelo, son una auténtica exclusividad", explica en el vídeo.

Una joya rescatada del pasado

La Crisálida, situada en el centro de A Coruña, es mucho más que una mercería tradicional. Desde que Ramón Santos reabrió el negocio en 2019, el local se ha convertido en un fenómeno viral gracias a los vídeos en los que muestra materiales, historias y curiosidades del mundo de la costura.

"Me encanta cuando me esconden cosas solo para que disfrute de ellas", comentaba el propietario de la mercería en el vídeo, que ha convertido la búsqueda de piezas únicas en parte de la identidad de la tienda.

El éxito digital de La Crisálida llevó al grupo Planeta a publicar el libro Entre botones e hilos, en el que Ramón cuenta su historia y reflexiona sobre la importancia de los negocios de barrio.