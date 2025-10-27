Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tucasa.com

A la venta un piso de cuatro habitaciones en el Agra do Orzán por 160.000 euros

Vivir cerca del centro es posible en un espacio cómodo, práctico y funcional pensado para toda la familia

RAC

RAC

Un piso de cuatro habitaciones y de 96 metros cuadrados ha salido a la venta en el Agra do Orzán por 160.000 euros, un precio que se sitúa por debajo de la media de la zona. Rodeado de servicios, colegios, parques y bien comunicado, este inmueble ofrece la posibilidad de vivir cerca del centro de la ciudad sin renunciar a disponer de un espacio cómodo, práctico y funcional para toda la familia. 

La vivienda cuenta con un amplio salón, para relajarse al final del día, un dormitorio principal espacioso y otros tres dormitorios adicionales, que pueden adaptarse como despacho o como habitación de invitados.

El baño está equipado con plato de ducha y la cocina está preparada con todos los electrodomésticos, lo que lo convierte en una opción perfecta para entrar a vivir. La oferta forma parte del catálogo de la inmobiliaria Vipkel y figura entre la selección destacada de Tucasa.com.

Agra do Orzán, O Ventorillo
  • pisos/apartamentos,
  • 96 m2
  • 4 hab.
  • 1 baño
  • 160.000 €
  • Ref: AS-278
  • Id: 65843041
  • V: 2.5 ifr

