Animacción arranca con el ganador de un Goya

El mejor cine de animación regresó a la ciudad este lunes con el arranque de la novena edición del Festival Animacción. La programación de la jornada inaugural incluyó las primeras proyecciones de cortometrajes y, además, una charla online a cargo del director y guionista catalán Salvador Simó, ganador del Goya por la película Buñuel en el laberinto de las tortugas.

Este martes la programación continúa con una proyección general en la Escuela de Imagen y Sonido a las 12.30 horas, y por la tarde el festival se traslada a la Filmoteca de Galicia con una proyección del panorama gallego a las 18.00 horas, y del documental palestino The Wanted 18. Los asistentes podrán hacer una donación solidaria que irá destinada al director y su familia. El viernes se proyectará otra cinta palestina, The Tower, en la que también se podrá hacer una aportación solidaria