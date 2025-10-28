Arranca el corte de tráfico en el principal acceso a Alfonso Molina desde Agrela

El enlace de la avenida de San Cristóbal, con la avenida de Alfonso Molina desde el polígono de Agrela está cortado desde esta mañana y así permanecerá hasta el jueves al mediodía. Con motivo de las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina (AC-11) es necesario realizar un corte temporal en este ramal de conexión de la AC-10 (avenida de San Cristóbal) con la AC-11 (Alfonso Molina), que es el principal acceso desde el polígono de Agrela a Lavedra en sentido salida de la ciudad. El motivo de este corte de tráfico es que se van a realizar trabajos en los servicios afectados por la tubería de abastecimiento de 600 mm situada bajo la calzada.

El corte del enlace de la avenida de San Cristóbal hacia Alfonso Molina se ha efectuado este martes alrededor de las 10.00 horas tras la señalización del desvío y de los viales alternativos. Según informa la Policía Local, el tráfico es algo más intenso de lo habitual en la glorieta de Matogrande y en la primera hora tras el cierre del ramal al tráfico apenas se han registrado incidencias en la circulación más allá de las dudas de los conductores acerca de los itinerarios alternativos para acceder a Alfonso Molina.

Las autoridades recomiendan a los vehículos procedentes del polígono de Agrela emplear las siguientes vías alternativas: en primer lugar, para desplazamientos de largo recorrido, la AC-14 (terera ronda); en segundo lugar, para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida de la Universidade (Avenida de Glasgow –Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande con la avenida de Alfonso Molina. También podrá emplearse, para tráficos de corto recorrido, la glorieta de Matogrande y cambiar de sentido para incorporarse a Alfonso Molina.