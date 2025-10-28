Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El coruñés Tinho, favorito de la semana en Operación Triunfo

Cantó la canción Agua, de Jarabe de Palo

Tinho tras ser elegido favorito de la semana

Tinho tras ser elegido favorito de la semana / Prime Video

A. R.

A Coruña

Martín Yáñez, el coruñés que participa en la actual temporada de Operación Triunfo, segunda que se emite en Prime Video, sigue encandilando al público con su voz y su buen hacer.

En esta ocasión, Tinho cantó con Téyou la canción Agua, de Jarabe de Palo.

La actuación le sirvió, no solo para cruzar la pasarela, sino también para ser nombrado favorito de la semana con el 26,8% del público. Según publicó el programa, Olivia y Guillo Rist se quedaron cerca de conseguirlo. Precisamente fue otra "casi coruñesa", la eumesa Miriam Rodríguez, quien fue la encargada de comunicarle el premio que le otorgó la audiencia.

Gracias a ello el coruñés estará libre de nominación la próxima semana, por lo que se garantiza llegar, como mínimo, al a gala 8 del concurso musical.

Aunque Olivia estuvo a punto de ser una de las favoritas de la semana, fue una de las elegidas para tener que buscar salvarse en la gala del próximo lunes. La otra nominada es Laura Muñoz.

El coruñés Tinho, favorito de la semana en Operación Triunfo

El coruñés Tinho, favorito de la semana en Operación Triunfo

