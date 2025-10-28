El coruñés Tinho, favorito de la semana en Operación Triunfo
Cantó la canción Agua, de Jarabe de Palo
A. R.
Martín Yáñez, el coruñés que participa en la actual temporada de Operación Triunfo, segunda que se emite en Prime Video, sigue encandilando al público con su voz y su buen hacer.
En esta ocasión, Tinho cantó con Téyou la canción Agua, de Jarabe de Palo.
La actuación le sirvió, no solo para cruzar la pasarela, sino también para ser nombrado favorito de la semana con el 26,8% del público. Según publicó el programa, Olivia y Guillo Rist se quedaron cerca de conseguirlo. Precisamente fue otra "casi coruñesa", la eumesa Miriam Rodríguez, quien fue la encargada de comunicarle el premio que le otorgó la audiencia.
Gracias a ello el coruñés estará libre de nominación la próxima semana, por lo que se garantiza llegar, como mínimo, al a gala 8 del concurso musical.
Aunque Olivia estuvo a punto de ser una de las favoritas de la semana, fue una de las elegidas para tener que buscar salvarse en la gala del próximo lunes. La otra nominada es Laura Muñoz.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D