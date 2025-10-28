Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park

El 17 de octubre de 2008, hace ahora 17 años, A Coruña entraba en una nueva dimensión con la apertura de un centro comercial pionero y que aspiraba a consolidarse como el área de compras más importante de Galicia.

En su lista de negocios en el momento de su apertura figuraron nombres revolucionarios en el panorama herculino como H&M y Primark, dos tiendas que se instalaban en la ciudad por primera vez, aunque, en el caso de H&M, ya tenía espacio en ciudades cercanas como Lugo y Vigo. Junto a ellas, en su inicio también estuvieron presentes cuatro tiendas del grupo Inditex —Zara, Pull and Bear, Bershka y Oysho— y alguna que otra tienda portuguesa, como A Loja do Gato Preto.

En Dolce Vita también estaba Mango, Brico King, Sport Zone, Cortefiel, Woman's Secret, Springfield, Amichi o C&A, además de un hipermercado Eroski, primero de estas características que se instalaba en la ciudad, que el pasado año replicaba en el barrio de Xuxán, o la empresa de juguetes Poly. Jack & Jones abriría después.

Así fue la inauguración y apertura de Dolce Vita en Agrela / Víctor Echave

Darty, empresa que surgió de la fusión de Menaje del Hogar y la coruñesa San Luis, tenía una tienda de electrodomésticos y tecnología. Aunque estaba previsto que Media Markt formase parte del centro desde sus inicios bajo la marca Saturn, la multinacional alemana tardó un año en abrir sus puertas.

Posteriormente abrió Holmes Place, una de las mayores cadenas de clubes de fitness de la península ibérica, que ponía a disposición de sus socios de A Coruña, a partir del año siguiente, una piscina climatizada de acero inoxidable, jacuzzi, sauna y baño turco, además de un centro de belleza y una amplia lista de actividades físicas.

En cuanto a restauración, en aquel momento la oferta hostelera no estaba tan dominada por grandes franquicias internacionales como sucede actualmente en los centros comerciales. En la lista de establecimientos destacaba Café y Té, Mesón Lois, Aurasia, Xi Jue y Jamaica.

Sin embargo, Dolce Vita no tenía cines, en un momento en el que A Coruña disponía de los Yelmo de Los Rosales y los cines gestionados por Filmax en el Centro de Ocio del Puerto. Chamartín Inmobiliaria, impulsora del centro, consideraba un negocio que “no funciona muy bien” en aquella época.

En números

En total en el centro se invirtieron 162 millones de euros en el que era, en ese momento, el centro comercial más grande de la comunidad autónoma con 62.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable y con 175.000 construidos en Agrela. En total había 113 locales comerciales disponibles, aunque en el momento de la inauguración solo 80 abrieron sus puertas. Se esperaba que en navidades ya estuviesen 102 trabajando.

La dirección del centro estimaba que este nuevo espacio daría trabajo a cerca de 3.900 personas, entre puestos directos e indirectos. Además, en el centro había espacio para 3.000 vehículos, plazas que eran de uso gratuito, y que hicieron un efecto llamada, provocando grandes atascos en el inicio. Además, en la apertura se exponían 1.500 dibujos realizados por escolares de la ciudad sobre cómo veían ellos la Dolce Vita.

La inauguración

Unas 2.000 personas asistieron a ese evento para la inauguración del complejo de capital portugués que abría en A Coruña su primer centro fuera de Portugal, porque en el país luso ya no veían potencial de crecimiento. El padre Taboada fue el encargado de bendecir el centro comercial en la gala de inauguración para que contase con la protección de San Pancracio y todos los santos responsables de los asuntos económicos.

En el exterior, tapados por chicas jóvenes luciendo la camiseta oficial del centro, medio centenar de manifestantes de Comisiones Obreras reivindicaba un buen convenio para el comercio en tiempos de crisis.

Protesta por un nuevo convenio del comercio / Víctor Echave

Ya en el interior, el alcalde Javier Losada transmitía al respecto de los pequeños y medianos establecimientos un mensaje optimista: el gran comercio tiene “tirón” para la “innovación” de la que se benefician “todos los sectores”. Sin embargo, a este acto no asistió el concejal de Promoción Económica, Henrique Tello, quien era el líder del BNG y gobernaba en coalición con el PSOE.

Fue la presentadora Paula Vázquez, quien en aquel momento cosechaba éxitos en Cuatro, canal de reciente creación en el que presentaba Fama, ¡a bailar! y Pekín Express, la encargada de presidir el acto de inauguración, que comenzó con la actuación de un grupo de danza para animar la apertura bailando un tema apropiado para la ocasión, el discotequero Dolce Vita.

Paula Vázquez, en la inauguración de Dolce Vita / Víctor Echave

Después de los discursos, hubo un momento de magia con Laserman que jugó con luces verdes a ritmo de música electrónica. Para terminar, fuegos de artificio, aunque no en el exterior. Una auténtica mascletá salida de las paredes de cristal multicolor de la fachada del centro comercial dejó ojipláticos a los presentes.

Este acto fue el 16 de octubre, y hubiera sido el acto de la semana, de no ser porque el de entrega de las medallas al Mérito de las Bellas Artes había reunido a Antonio Banderas, los Reyes y Melanie Griffith en el Colón el día anterior. Aun así, el acto compitió dignamente con el evento cultural.

Melanie Griffith y Antonio Banderas con Javier Losada en la entrega de las Medallas de las Bellas Artes / Andy Pérez

Adiós a un sueño

Pero la crisis, que ya en el momento de su inauguración empezaba a dar los primeros coletazos, golpeó al Dolce Vita. También la aparición, a poca distancia, de un competidor que sí sobrellevó la caída económica: el Marineda City, un centro comercial aún más grande y que en un principio empezaba a sonar con el nombre de Marineda Plaza. Este centro era de capital coruñés puesto que estaba impulsado por los empresarios Manuel Jove, José Collazo y José Souto.

Marineda abrió en 2011 y el hundimiento de su competidor se hizo patente a los pocos meses, ya en 2012. Eroski cerró en julio de 2012 el hipermercado de 12.000 metros cuadrados de superficie que tenía en el interior. Al mes siguiente las tiendas del grupo Inditex abandonaron el proyecto, cierres a los que siguieron firmas como Mango o Cortefiel. En la primavera de 2013 la empresa de electrónica Darty echaba el candado a una tienda de 7.000 metros cuadrados, y en otoño le seguía Primark. De los grandes grupos, el único que resistió hasta el cierre de 2014 fue Media Markt, aunque también se acabó trasladando al espacio de la carretera de Baños de Arteixo.

Desmontaje de la emblemática fachada de cristal del antiguo centro comercial Dolce Vita en diciembre de 2023 / LOC

En los últimos momentos del Dolce Vita se anunció un proyecto para revitalizar el centro, Night Coruña, que planteaba convertir las instalaciones en un centro de ocio y hostelería. No llegó a realizarse. El 31 de enero de 2014 cerró sus puertas.

Marineda City, por su parte vivió la pasada semana una "reinauguración" al añadir más de 30 tiendas a su oferta comercial en el espacio que ocupaba El Corte Inglés en el momento de la apertura del centro.

En el futuro, Breogán Park

El parque comercial Breogán Park, que espera abrir sus puertas a principios de 2027, finalizó recientemente los trabajos de demolición del antiguo Dolce Vita y prevé iniciar en breve la construcción del nuevo centro en el polígono de Agrela.

Parque comercial Breogán Park. / LOC

Será un espacio de 700.000 metros cuadrados dedicados a comercios, ocio y restauración, salud, bienestar, hoteles, coworking y logística. Alcampo abrirá su segundo hipermercado de la ciudad en él. Ahora sí habrá cines con Yelmo Cines Premium. Los gimnasios volverán a tener protagonismo con Metropolitan. Habrá espacio para los juegos con Sould Park. HomeBox alquilará trasteros y Regus creará un coworking. La cadena Action también apostará por este centro.