Dos heridos en O Martinete por un alcance entre dos vehículos
Dos personas han resultado heridas en una colisión por alcance registrada en A Coruña esta mañana. El accidente ha ocurrido en O Martinete alrededor de las 08.30 horas y en el choque resultaron heridos el conductor y la ocupante del asiento de acompañante en uno de los turismos implicados. Las dos personas heridas leves fueron evacuadas al hospital Modelo, según informa la Policía Local de A Coruña.
