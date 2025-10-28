Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 28 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Charla con el escritor Héctor Abad Faciolince
19.00 horas | El escritor colombiano presenta su nuevo libro, Ahora y en la hora, en una charla con Javier Pintor en el ciclo ‘Compaxinadas’. El autor es muy conocido por El olvido que seremos, obra sobre su padre.
Fundación Luis Seoane
Presentación de un libro de autoayuda
18.00 horas | María José Santos Chouza presenta El rincón de María, un libro de reflexiones y autoayuda.
Sporting Club Casino
Conferencia sobre arquitectura
20.00 horas | El doctor de Historia del Arte Jesús Ángel Sánchez García dará la conferencia Recreacións virtuais de arquitecturas perdidas e soñadas, dentro del ciclo de la Real Academia de Belas Artes.
Real Academia de Belas Artes
El líder del PP catalán ‘a calzón quitao’
20.00 horas | El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, presenta su libro, A calzón quitao, en el que hace un análisis sobre la política catalana y su impacto.
Sporting Club Casino
Jornada sobre vacunación
18.00 horas | La Real Academia de Medicina de Galicia acoge una jornada llamada Vacunar para respirar: protege tus pulmones, tu salud y tu vida, en la que intervendrán varios especialistas.
Real Academia de Medicina
