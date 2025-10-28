Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane serán homenajeados en el cementerio de San Amaro el Día de Todos los Santos

El cementerio de San Amaro acoge el próximo sábado 1, Día de Todos los Santos, la tradicional ofrenda floral que este año rendirá homenaje a Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane por representar el “espíritu progresista”, el “compromiso social” y el “avance científico” que caracterizan la historia y la identidad de la ciudad, según indica el Concello. El homenaje comenzará a las 12.00h en la Cruz de los Olvidados con la interpretación de la coral Follas Novas y continuará con las ofrendas florales ante las sepulturas de las tres personalidades homenajeadas. Una ofrenda floral en el Monumento a los Mártires por la Libertad, en recuerdo a las víctimas de la represión franquista, pondrá el broche final al acto, con el que el Gobierno local pretende reivindicar la “memoria democrática, la igualdad y el conocimiento” como los tres pilares que definen un modelo de ciudad que “mira al futuro desde el respeto a sus raíces y a la contribución de las personas que hicieron posible el progreso colectivo”.

Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, nació en A Coruña en 1805 y promovió una visión moderna y humanista de la sociedad que situaba el conocimiento y la justicia social en el centro de la vida pública. “Fue una de las mujeres más influyentes del siglo XIX y un ejemplo de compromiso del bien común, con la educación y con la igualdad”, subraya el Concello, al tiempo que destaca la labor que continúa haciendo la Fundación que lleva su nombre con la promoción de proyectos de carácter social, cultural y educativo vinculados al progreso y la innovación en Galicia.

El pintor, ilustrador y militante republicano Luis Huici desarrolló la mayor parte de su actividad profesional y política en A Coruña, donde defendió las ideas de libertad y democracia. Fue fusilado en 1936 por su condición de republicano y el Gobierno local le rendirá homenaje como símbolo de las víctimas de la represión franquista y como referente de la memoria democrática que forma parte de la historia de A Coruña.

A Coruña también recordará en el Día de Difuntos al naturalista e investigador Víctor López Seoane por su labor científica y la creación de un gabinete de historia natural en A Coruña que contribuyó a divulgar el conocimiento sobre la fauna y la flora gallegas. Sus colecciones, consideradas de las más relevantes en España, fueron depositadas años después en el Concello y se convirtieron en un referente de la tradición científica y divulgadora de la ciudad.