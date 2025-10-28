Pérez Torres pide 15 años más de concesión en el puerto exterior

La empresa de logística portuaria Pérez Torres Marítima ha solicitado a la Autoridad Portuaria que amplíe de 35 a 50 años la concesión de terrenos que tiene en los muelles de punta Langosteira desde 2014. En el documento de solicitud, la compañía argumenta que ha realizado inversiones en los terrenos por encima de lo pactado para conseguir el permiso de ocupación, y pide que se extienda el plazo como forma de compensarla.

Siempre según Pérez Torres, realizó una inversión inicial de 3,35 millones de euros para construir una nave en la parcela, la inversión prevista inicialmente. Pero luego acometió varias mejoras en los terrenos, como un vial (con un coste de unos 141.000 euros), una campaña de almacenamiento de graneles (cerca de 336.000 euros), una nueva nave de almacenamiento con una vía auxiliar (2,38 millones) y un nuevo almacén (unos 2,47 millones), además de actuaciones menores. El total supera los 5,6 millones, y, supone una «clara mejora» que permite usar la parcela para tráficos adicionales de graneles, lo que «redundará en un beneficio adicional para la propia Autoridad Portuaria». La empresa pide extender la concesión hasta 2064, y la Autoridad Portuaria publicó este martes en el BOE un anuncio para que los interesados puedan presentar alegaciones a la solicitud en el plazo de 20 días hábiles.