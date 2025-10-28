Si no lo leo no lo creo
Petición de ayuda a los Reyes para la lotería
ANTÓN PERULEIRO
El sorteo de lotería de Navidad no es solo uno de los rituales más tradicionales de esa época del año, sino también una de las fórmulas más utilizadas por las entidades con escasos recursos para conseguir una vía de financiación extraordinaria. Son innumerables los clubes deportivos, asociaciones y colectivos de lo más variopinto que venden participaciones con el fin de obtener ingresos. La Asociación de Nais e Pais del colegio público María Barbeito es una de ellas, pero en su caso ha pedido a los Reyes Magos mediante un cartel que le echen una mano y hagan su «magia» para que le toque el sorteo, para lo que hace figurar el número que juega.
