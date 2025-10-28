Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plataforma de baño de O Parrote entra en uso este miércoles a la espera de la zona hostelera

La infraestructura, anunciada para 2023, se abre a los bañistas | Falta adjudicar el edificio con ambigú y vestuarios

RAC

Ana Carro

A Coruña

La plataforma flotante de O Parrote, que la Xunta había anunciado para 2023, entrará en funcionamiento este miércoles. Su inauguración, no obstante, estará pasada por agua, ya que las previsiones apuntan a un 100% de probabilidad de lluvia. La nueva zona de baño, con una pasarela en madera, estará disponible para usuarios a partir de las 12.00 horas, cuando será inaugurada oficialmente. Falta la construcción del edificio de usos múltiples que contará con zona de hostelería, almacén y vestuarios. La Autoridad Portuaria ha cerrado ya la fase de presentación de ofertas y ahora está pendiente la licitación de estas obras, con un coste de 457.399 euros. La previsión es que se pueda utilizar a partir del próximo verano, pues la actuación debe estar completada en medio año.

Plataforma flotante de O Parrote. | Carlos Pardellas

Plataforma flotante de O Parrote. | / Carlos Pardellas

El proyecto de la plataforma de O Parrote fue anunciado en abril de 2022 por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como parte del compromiso de dedicar 20 millones de euros a actuaciones en los muelles que se integrarán en la ciudad. Su inauguración se fue retrasando y las obras, con un presupuesto de tres millones de euros aportados por el Ejecutivo autonómico, se iniciaron en marzo de este año. Aquática Ingeniería fue la ganadora del concurso de ideas que se convocó para definir el diseño de la plataforma flotante y López Cao se encargó de ejecutarla. La plataforma está fabricada con madera y dispone de una zona cerrada destinada a las personas con diversidad funcional, así como dos rampas para acceder desde el agua, una para los bañistas y otra para las embarcaciones, ya que se podrán realizar deportes náuticos.

Ver galería

La plataforma de baño de O Parrote entra en funcionamiento a la espera de la zona hostelera / Carlos Pardellas

El objetivo es dotar y mejorar la accesibilidad y seguridad de la zona ampliando sus usos, ya que fue es un punto de encuentro de muchos bañistas. En 2022, O Parrote empezó a tener servicio de socorrismo en los meses de verano como el resto de playas de la ciudad.

