Así es un simulacro de emergencias en las obras del puerto exterior de A Coruña

La obra del acceso ferroviario al puerto exterior ha sido escenario este martes de un simulacro de emergencias desarrollado por la unión temporal de empresas que lidera el grupo Sacyr, encargado de los trabajos. La actuación ha consistido en la simulación de un incendio y el despliegue del operativo necesario para hacerle frente, lo que ayuda también a reforzar la labor preventiva de los trabajos.

🚨Simulacro de emergencias en las obras del Puerto Exterior de A Coruña (España)🚨



Nuestro equipo se moviliza para actuar frente a un incendio y reforzar la #CulturaPreventiva🧑‍🚒🧑‍⚕️👷#SomosSacyr pic.twitter.com/Hi953MsaSK — Sacyr (@SomosSacyr) October 28, 2025

La construcción para habilitar la plataforma de conexión con el Eje Atlántico, que continúa desarrollándose en la actualidad tras finalizar la construcción de los tres túneles el pasado mes de agosto. La previsión es que el enlace está construido a finales de 2026 y entre en funcionamiento en 2027.

La construcción del tren vivió uno de sus grandes hitos el pasado 11 de septiembre, con la finalización de la excavación de los túneles, según informó la Autoridad Portuaria, que detalló que en total suman 7,4 kilómetros, de los que 700 metros corresponden a tres galerías de evacuación en el túnel 1 para cumplir la normativa ferroviaria vigente en materia de seguridad.

Voladuras y excavaciones

La excavación se realizó mediante la técnica del Nuevo Método Austríaco, que consiste en combinar las voladuras y la excavación con retroexcavadoras, además de con el empleo de sostenimientos flexibles en función de la calidad del terreno que se atraviesa, con de 5 metros de excavación máxima en cada tramo. El túnel 1, de 3.739 metros de longitud, tiene, además de la recién completada, otras dos galerías de emergencia de 729 y 685 metros. En los últimos meses se han simultaeó la excavación de la galería 1 con el revestimiento del túnel principal y la galería 3.

El túnel 2, de 774 metros,dispone ya de revestimiento desde julio y se utiliza como vial interno para transportar materiales excedentes al puerto exterior, donde se emplearán como relleno portuario. En las próximas semanas se comenzarán los trabajos de ejecución de las aceras de evacuación en este túnel. El túnel 3, de 743 metros, completa la bifurcación en “Y” del túnel 1, gracias a la ejecución de la denominada Caverna de Bifurcación, una estructura de gran envergadura con una excavación de 25 metros de ancho y 11 de alto en su punto máximo. Esta caverna permite la conexión entre los túneles 1 y 3, ambos con una sección libre de excavación de 52 metros cuadrados.

Los túneles principales, además de los gálibos ferroviarios, tendrán aceras para acceso peatonal, sistemas de drenaje, canaletas y conducciones para comunicaciones, así como sistemas de ventilación, iluminación y lucha contraincendios necesarios para la explotación ferroviaria. En la zona de Vío continúan los trabajos para construir la conexión de esta línea del puerto exterior con el Eje Atlántico.