GASTRONOMÍA
Estas son las trece tapas que puedes combinar con vermut en la ruta de locales de A Coruña de esta semana
Está organizada por Coruña Cociña en colaboración con el Vermut Rivera de Estrella Galicia
Desde el pasado domingo, y hasta el próximo día 2 de noviembre, se celebra en A Coruña la Ruta del Vermut, una nueva acción impulsada por la Asociación de Cocineros de A Coruña, Coruña Cociña, en colaboración con vermut Rivera, de Estrella Galicia.
En ella se une la cocina local con uno de los aperitivos más emblemáticos. Cada uno de los trece locales participantes ha preparado una tapa especial que se puede maridar con un vermut blanco, tinto o mezclado de la marca coruñesa.
Durante esta semana, el público puede recorrer los establecimientos participantes para degustar las siguientes elaboraciones:
- Greca Bar: Ensaladilla
- Pablo Gallego: Gilda
- Terreo: Mejillones en escabeche
- Ultramarinos Galera: Mollete serranito
- Bar 23: Bravas
- Restaurante Peculiar: Navajas en escabeche de mandarina
- Charlatán: Tosta de sardina e higos
- Pracer: Chicharro soasado con escabeche de tomate
- O Lagar da Estrella: Carpaccio de gambón al ajillo
- Millo: Pappardelle con steak tartar
- A Espiga: Setas de temporada guisadas, yema y salsa aireada de queso San Simón
- Caballa 14: Usuzukuri de sargo con erizo y lima
- Culuca: Callos
Según explica la asociación en una nota de prensa, "la Ruta del Vermut refuerza el compromiso de Coruña Cociña con la promoción de la gastronomía local, la colaboración entre establecimientos y la puesta en valor del producto gallego".
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D