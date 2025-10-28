Estas son las trece tapas que puedes combinar con vermut en la ruta de locales de A Coruña de esta semana

Desde el pasado domingo, y hasta el próximo día 2 de noviembre, se celebra en A Coruña la Ruta del Vermut, una nueva acción impulsada por la Asociación de Cocineros de A Coruña, Coruña Cociña, en colaboración con vermut Rivera, de Estrella Galicia.

En ella se une la cocina local con uno de los aperitivos más emblemáticos. Cada uno de los trece locales participantes ha preparado una tapa especial que se puede maridar con un vermut blanco, tinto o mezclado de la marca coruñesa.

Durante esta semana, el público puede recorrer los establecimientos participantes para degustar las siguientes elaboraciones:

Pappardelle con steak tartar de Millo / Coruña Cociña

Según explica la asociación en una nota de prensa, "la Ruta del Vermut refuerza el compromiso de Coruña Cociña con la promoción de la gastronomía local, la colaboración entre establecimientos y la puesta en valor del producto gallego".