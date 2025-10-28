El tiempo en A Coruña: consulta la predicción meteorológica

Octubre apura sus últimas hojas en el calendario y el otoño en A Coruña avanza tras dejar atrás las temperaturas veraniegas de hace solo diez días para dar el salto a noviembre en su camino hacia un invierno que por ahora todavía parece lejano aunque, a la vista del bajón térmico de estos días, ya se siente más cerca una vez superado el veranillo de octubre en Galicia que se alargó hasta hace solo dos semanas. Ahora, con el descenso de las temperaturas y después de las primeras alertas por viento y lluvia registradas la semana pasada, los coruñeses sacan definitivamente de los armarios el abrigo y el paraguas para asentarse en la temporada otoñal, que marca su día a día con cambios de tiempo como el que vivirá la ciudad esta semana. Tras un lunes de cielo azul y mínimas por debajo de los 10 grados, de nuevo llegan cambios. A continuación detallamos la predicción del tiempo avanzada por Meteogalicia para cada día de esta semana.

Hoy martes día 28 Meteogalicia prevé que el día comenzará con tiempo muy apacible, con alternancia de nubes y claros durante la mañana, y con cielos más cubiertos y chubascos en las segunda mitad del día, tal como adelantaba ya ayer Meteogalicia.

Así que hoy empezaremos la jornada sin lluvias pero la acabaremos con precipitaciones y los termómetros se moverán entre los 9 grados de mínima y hasta 19 de máxima, con lo que habrá una diferencia de diez grados entre la temperatura más baja del día y la más alta que se prevé en las horas centrales, que superará el doble de la más baja.

Mañana miércoles día 29 Meteogalicia prevé lluvias durante la primera mitad del día y cielos más abiertos por la tarde. La temperatura mínima remonta hasta los 13 grados y la máxima se mantendrá alrededor de los 18 grados.

El jueves día 30 de octubre será un día con cielos cubiertos y con chubascos. La jornada comenzará con nubosidad compacta y por la tarde se esperan lluvias más intensas. Los termómetros se moverán entre los 12 grados de mínima y los 17 de máxima.

Y¨de cara al fin de semana el panorama meteorológico vendrá marcado por el debilitamiento del anticiclón, que dejará paso a una mayor inestabilidad atmosférica, con elevada probabilidad de lluvias para lo que queda de semana, así que octubre se despedirá con lluvias y noviembre comenzará también con Galicia bajo la influencia de centros de bajas presiones que provocarán borrascas atlánticas que entrarán por el suroeste y traerán días de capucha, abrigo y paraguas, con temperaturas que se situarán dentro de los valores normales a estas alturas del año. Las mínimas se moverán entre los 12 y los 13 grados y las máximas se situarán entre los 17 y los 18 grados.