Urbanismo impone 20 multas por 30.000 euros por falta de conservación de edificios

El Concello busca eliminar de las calles los edificios ruinosos o en mal estado que generan no solo una mala imagen sino también problemas de seguridad y de insalubridad en inmuebles próximos. Además de contar con un plan de recuperación ruinas para dar soluciones más ágiles al estado de abandono en el que se encuentran algunos edificios y solares de la ciudad, impone multas a aquellos propietarios que incumplen la Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles de A Coruña, que les obliga a tener sus propiedades en buen estado. En lo que va de año, el Ayuntamiento ha tramitado 20 multas que suman 30.000 euros por incumplir el deber de conservación.

Las más cuantiosa, de 6.000 euros, corresponde al número 21 de la calle Asturias, en Os Mallos. Su fachada está apuntalada desde hace unos ocho años, lo que dificulta el paso por la acera y lleva a peligro de desprendimientos. En su exterior se puede ver el anuncio de una nueva promoción de viviendas con precios que parten de los 146.000 euros. La multa para el número 7 de la calle Mercado es de 2.500 euros. Situado junto a la plaza de España, la entrada de este edificio está rodeada de vallas amarillas.

En el listado municipal de sanciones tramitadas durante este año hay dos edificios sobre los que recaen ya dos multas para cada uno: una de 1.000 euros y otra de 2.000. Uno de ellos está situado en el número 10 de Puerta de Aires, al subir por las escaleras que van de María Pita al corazón de la Ciudad Vieja. El otro con doble castigo está en Alfredo Vicenti 16, muy cerca de la plaza de Maestro Mateo.

Por Ensanche y Pescadería se pueden encontrar más inmuebles en los que se ha incumplido el deber de conservación, por lo que se ha impuesto una multa de mil euros. Es el caso del número 1 de Emilia Pardo Bazán y el número 12 de la calle de la Estrella . En el 58 de San Andrés, la sanción se eleva a 2.000 euros.

Fachada del número 7 de la calle Mercado. / Carlos Pardellas

Los números 46 y 48 de la calle Orzán llevan años cubiertos por una lona y en mal estado. La multa para cada uno es de mil euros. La misma cuantía con la que el Concello ha castigado las deficiencias detectadas en el número 2 de la plaza Marqués de San Martín, delante de la iglesia de San Jorge, o el número 9 de la calle San Juan y en el 28 de Cabana, vía próxima a la fuente de Cuatro Caminos. En A Falperra, la sanción para el número 4 de Pla y Cancela se eleva a los 1.500 euros. El Concello también ha impuesto multas a aquellos que no cumplen con su obligación de mantener sus viviendas en buen estado lejos del centro: en la calle Río y en la calle San Pedro de Visma, así como en el número 6 de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, en la Urbanización Breogán, cerca de Feáns. El listado lo completan el número 32 del polígono de Agrela y el 9 de Alberto Garaizabal Macazaga, en O Birloque, con sanciones de mil euros.

Plan de ruinas

Además de la labor de vigilancia y los avisos y multas por incumplimientos, el Concello tiene en marcha un Plan de recuperación de ruinas, que por ahora cuenta con ocho edificios ruinosos a los que quiere dar una nueva vida. Hace unos días salió a subasta pública el número 3 de la calle Damas, que lleva dos décadas en mal estado. El precio de partida es de 110.884 euros. Hay otros inmuebles para los que ya tienen planes para su rehabilitación: el 140 de San Andrés, donde se proyecta un hotel, y el 72 de la calle Orzán.