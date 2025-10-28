Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vendedor de la ONCE de A Coruña entrega un premio de 35.000 euros poco después de entrar a trabajar: "Estoy encantado"

Miguel Antonio Fernández, en su puesto en el 217 de la ronda de Outeiro.

Miguel Antonio Fernández, en su puesto en el 217 de la ronda de Outeiro. / Casteleiro

Enrique Carballo

Miguel Antonio Fernández lleva un mes trabajando en la ONCE, después de que un ictus lo incapacitase para la hostelería, y ya ha repartido un premio de 35.000 euros en el Cupón Diario de este lunes. Se lo entregó a una clienta que le pidió un número específico, «que no hay siempre». Fernández, que está cubriendo las vacaciones de un compañero, se declara «encantado» de haber repartido suerte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
  3. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  4. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  5. Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
  6. El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
  7. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
  8. A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D

Un vendedor de la ONCE de A Coruña entrega un premio de 35.000 euros poco después de entrar a trabajar: "Estoy encantado"

Un vendedor de la ONCE de A Coruña entrega un premio de 35.000 euros poco después de entrar a trabajar: "Estoy encantado"

La plataforma de baño de O Parrote entra en uso este miércoles a la espera de la zona hostelera

La plataforma de baño de O Parrote entra en uso este miércoles a la espera de la zona hostelera

Así es un simulacro de emergencias en las obras del puerto exterior de A Coruña

Así es un simulacro de emergencias en las obras del puerto exterior de A Coruña

Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park

Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park

El precio de volver a casa por Navidad: ¿aún queda vuelos y trenes baratos para viajar entre Madrid y A Coruña?

El precio de volver a casa por Navidad: ¿aún queda vuelos y trenes baratos para viajar entre Madrid y A Coruña?

Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane serán homenajeados en el cementerio de San Amaro el Día de Todos los Santos

Juana de Vega, Luis Huici y Víctor López Seoane serán homenajeados en el cementerio de San Amaro el Día de Todos los Santos

Estas son las trece tapas que puedes combinar con vermut en la ruta de locales de A Coruña de esta semana

Estas son las trece tapas que puedes combinar con vermut en la ruta de locales de A Coruña de esta semana

Retenciones en la avenida de San Cristóbal por el corte de tráfico en el principal acceso a Alfonso Molina desde Agrela

Retenciones en la avenida de San Cristóbal por el corte de tráfico en el principal acceso a Alfonso Molina desde Agrela
Tracking Pixel Contents