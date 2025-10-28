Un vendedor de la ONCE de A Coruña entrega un premio de 35.000 euros poco después de entrar a trabajar: "Estoy encantado"

Miguel Antonio Fernández lleva un mes trabajando en la ONCE, después de que un ictus lo incapacitase para la hostelería, y ya ha repartido un premio de 35.000 euros en el Cupón Diario de este lunes. Se lo entregó a una clienta que le pidió un número específico, «que no hay siempre». Fernández, que está cubriendo las vacaciones de un compañero, se declara «encantado» de haber repartido suerte.