La vida en el 137 de la ronda de Outeiro: "Gritos, peleas y mucha basura"

Enrique es uno de los residentes del número 137 de la ronda de Outeiro, él vive en el primero, en un piso que tiene siete habitaciones, alguna de ellas cerrada con una cadena y un candado y explica que paga más de 300 euros al mes por ese espacio en el que los residentes tienen un patio y un pequeño espacio habilitado con un hornillo, un grifo, una lavadora y poco más.

Enrique explica que lleva unos seis años residiendo en un edificio en el que, según denuncia, el propietario no se hace cargo de la limpieza de las zonas comunes y prueba de ello son las latas, las pintadas, las colillas y otros desperdicios que pueblan la escalera un lunes de finales de octubre.

Este vecino se queja de que el mal estado del edificio se debe también a que los visitantes «no tiran nada a la basura» e, incluso, se deshacen de sus desperdicios echándolos por la ventana al patio interior. Lamenta que hay «gritos, mal comportamiento, peleas, gente que no se porta bien, droga...», relata Enrique, que indica que en cada habitación puede vivir una persona o una pareja y que no todo el edificio es igual. «En el primero no hay nada de eso», dice este vecino, de sus compañeros cuando se le pregunta por las peleas y el trapicheo de drogas. «No convivimos», reconoce Enrique, ya que los pisos están habilitados como una especie de hostal con habitaciones individuales sin zonas comunes, por lo que, cada uno hace su vida, algunos, como él se quedan durante años ahí, otros, solo están de paso.

Vecinos que comparten patio interior con este inmueble destacan que, cada día, «hay una movida», si no son peleas son gritos, botellas tiradas o suciedad acumulada. Uno de los sucesos más graves ocurrió en septiembre de 2024, cuando un hombre fue detenido por apuñalar a otro en el brazo.