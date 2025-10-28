Videojuegos que ‘enganchan’ a las terapias en Aspace Coruña: "Nuestros usuarios vienen más contentos"

Una cereza se desliza por una pantalla, en cuyo margen inferior derecho hay un plato. Frente a ella, María José Francos, usuaria con parálisis cerebral de Aspace Coruña. La pantalla está conectada a un ordenador portátil. María José lleva puesta una gorra con un sensor que capta sus movimientos y envía esa información a un software instalado en el ordenador. Si gira la cabeza hacia la derecha, la cereza se aproxima al plato. Cuando ve que esto sucede, repite esa acción. A su lado, Rubén Carneiro, fisioterapeuta del departamento de Rehabilitación de la residencia de la entidad, va modificando el juego (cambia el tipo de fruta, su velocidad, el feedback sonoro y otros parámetros), in situ, para aumentar la «motivación» de María José. «Muchos de nuestros usuarios no tienen la capacidad para manejar un ordenador con las manos. Y, para muchos de ellos también, este es su primer contacto con las nuevas tecnologías», resalta.

Estamos en una sesión del proyecto Realidad virtual para la rehabilitación de personas con parálisis cerebral de Aspace Coruña, que emplea videojuegos terapéuticos adaptados, y al mismo tiempo divertidos, para «la rehabilitación física y cognitiva» de usuarios de su centro residencial. Con casi diez años ya de trayectoria a sus espaldas, la iniciativa acaba de ser distinguida en la V edición de los Premios Innovación en Saúde. En concreto, ha sido finalista en la categoría de Pacientes de unos galardones que convoca la Consellería de Sanidade, en colaboración con la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).

Ricardo Iglesias, gerente de Aspace Coruña, frente al centro de día de la entidad. / Casteleiro

«Uno de nuestros valores es la innovación. Somos la única entidad específica de atención a personas con parálisis cerebral de toda la provincia, y tenemos una amplia experiencia ya que, en enero de 2027, cumpliremos 50 años», reivindica el gerente de Aspace Coruña, Ricardo Iglesias, antes de detallar cómo se gestó el proyecto distinguido en la última edición de los Premios Innovación en Saúde.

Un extra de motivación

«Los dos fisioterapeutas que forman parte del departamento de Rehabilitación de nuestra residencia son profesionales jóvenes, muy enfocados a temas de innovación y a la búsqueda de soluciones para mejorar el día a día de nuestros usuarios. Personas de 40, 50, 60 años... que están yendo a rehabilitación todas las semanas, lo cual se hace muy monótono. Para motivarles y que vayan más contentas, nuestros compañeros han investigado, se han formado y aplican las nuevas tecnologías a esas sesiones», explica Iglesias, quien subraya que, para Aspace Coruña, ser finalistas en los Premios Innovación en Saúde «supone un reconocimiento público» a su trabajo y le da «visibilidad». «Es un acicate para presentarnos a futuros galardones, así como para seguir trabajando en esta línea y estar a la vanguardia en temas de innovación», reitera.

Colaboración con la Universidad y el Citic

El gerente de Aspace Coruña recuerda que «hace ya unos 20 años» que la entidad «tiene acuerdos con la Universidade da Coruña (UDC) y su Centro de Investigación en TIC (Citic)», y ha «trabajado con ellos en diversos proyectos», a lo largo de este tiempo. «Ahora, también, en Talentos Inclusivos, que busca implementar las nuevas tecnologías en el día a día de las personas con parálisis cerebral», apunta Iglesias, sobre «una iniciativa muy bonita», en la que «se involucran una quincena de colegios e institutos de la provincia» y que, desde hace un par de años, «se extiende a toda Galicia».

«Nuestro colectivo son, en su gran mayoría, personas gravemente afectadas, que necesitan ayuda de terceros para casi todo lo que tienen hacer en su día a día, y siempre hay una solución tecnológica para mejorar y que puedan tener las mismas oportunidades que el resto», considera.

María José Francos, usuaria de Aspace Coruña, con Rubén Carneiro y Alba Martínez, fisioterapeutas del departamento de Rehabilitación del centro residencial de la entidad. / Casteleiro

En similares términos se manifiesta Rubén Carneiro, fisioterapeuta del departamento de Rehabilitación del centro residencial de Aspace Coruña, y uno de los impulsores del proyecto reconocido como finalista en los Premios Innovación en Saúde. «Sabemos que la realidad virtual y la interacción con los videojuegos está respaldada científicamente. Hace unos años, nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que algunos videojuegos están más enfocados al ocio, y no tanto a la terapia. A partir de ahí, como comentó Ricardo, contactamos con la UDC y el Citic, tuvimos unas primeras reuniones y nos presentaron diferentes dispositivos que podían interaccionar con un videojuego. Entonces, se nos encendió la luz, montamos un pequeño grupo de trabajo, hubo una tormenta de ideas y vimos que había posibilidades de adaptarlos a los necesidades de nuestros usuarios para poder hacer una intervención terapéutica con ellos», expone Carneiro, quien detalla que «antes de la intervención, siempre se hace una valoración de cada usuario», ya que «no todos pueden ser beneficiarios, depende de sus características».

«Vemos qué necesita mejorar cada uno (por ejemplo, el equilibrio), y adaptamos el videojuego a eso. Es lo mejor de esto, que puedes modificar los parámetros in situ —mientras el usuario está trabajando con el videojuego— y programar otros, cuando es preciso», especifica, sobre una «intervención complementaria», recalca, «a la fisioterapia convencional, pura».

María José Francos, usuaria de la residencia de Aspace Coruña, y Rubén Carneiro, fisioterapeuta, durante una sesión de fisioterapia con videojuegos. / Casteleiro

Inclusión y mejora de la calidad de vida

«Esto es para conseguir un mejor aprendizaje y aumentar la motivación de nuestros usuarios, muchos de los cuales no tienen la capacidad para manejar un ordenador, en este caso, o un joystick con las manos. Es importante remarcar también, por tanto, que este proyecto permite a muchas personas el acceso a nuevas tecnologías», hace hincapié Carneiro, fisioterapeuta del departamento de Rehabilitación del centro residencial de Aspace Coruña junto a Alba Martínez, quien también reivindica el «carácter inclusivo» de una iniciativa que, en este sentido, destaca, contribuye a «mejorar la calidad de vida» de las personas con parálisis cerebral.