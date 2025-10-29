Alfombra roja en Cantones Cines para el preestreno de ‘Leo & Lou’, la película rodada en A Coruña y otros lugares de Galicia

A Coruña acogió este martes el preestreno de la película Leo & Lou, celebrado en Cantones Cines con parte del equipo del filme y con la presencia de Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais. La película narra la historia de Leo, una niña que se fuga de un centro de acogida y conoce a un hombre gruñón, Lou, experto en meterse en líos. La debutante Julia Sulleiro e Isak Férriz son el dúo protagonista. El reparto lo completan, entre otros conocidos rostros del cine, el gallego Manuel Manquiña y la coruñesa María Pujalte o Marta Larralde. Manquiña acompañó este martes en A Coruña a la jovencísima Julia Sulleiro durante el preestreno en Cantones Cines.

El estreno de Leo & Lou en las salas ya tiene fecha y el preestreno celebrado ayer en A Coruña marca la cuenta atrás. Será el 7 de noviembre cuando el público coruñés y gallego pueda ver en los cines esta película que ha sido rodada en múltiples escenarios que sin duda será muy conocidos para el público de A Coruña y de toda Galicia.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, asistió a la proyección en Cantones Cine de esta coproducción internacional, con participación de la compañía gallega Frida Films y financiación de la Xunta.

Leo & Lou supone el debut de Carlos Solano en la dirección de largometrajes.

Rodaje en Galicia

La debutante Julia Sulleiro y el actor Isak Férriz interpretan al dúo protagonista de esta historia para todos los públicos, en la que Leo y Lou emprenden juntos un viaje que mezcla humor y emotividad con los paisajes gallegos como telón de fondo. El tráiler de la película arranca, de hecho, con una imagen que los coruñeses reconocerán enseguida en una de las salas más populares del Aquarium Finisterrae coruñés.

Rodada en diferentes localizaciones de Galicia en 2024, Leo & Lou cuenta también en su reparto con conocidas caras del audiovisual gallego, como Manuel Manquiña, Marta Larralde o María Pujalte. La película se presentaba recientemente en la Seminci (Semana Internacional del Cine) de Valladolid.

Cartel de 'Leo & Lou', película preestrenada en Cantones Cines y rodada en localizaciones de A Coruña y el resto de Galicia. / LOC

Frida Films produce la película junto a Zeta Cinema, Zeta Audiovisual y Aurora Audiovisual AIE, en coproducción internacional con la británica Lunatica Limited y la rumana Motion Picture Management, en asociación con LipSync y Richmond Pictures, y con Filmax a cargo del estreno en salas españolas y de las ventas internacionales.

De raíces gallegas, el director madrileño Carlos Solano firma también el guion de este filme junto a Carlos C. Tomé, con el que da un paso adelante en su reconocida trayectoria como cortometrajista, con títulos como Somos amigos, El Club de los 27 y Extraños en la carretera.