Así se ampliarán los horarios de cementerios y frecuencias de autobús por Todos los Santos en A Coruña
Cuatro líneas aumentarán sus frecuencias el día 1
Se acerca el día de Todos los Santos y, como es habitual en estas fechas, muchas serán las personas que visitarán los cementerios de A Coruña para rendir tributo a sus seres queridos ya fallecidos.
Con ese motivo, hasta el próximo sábado, los camposantos ampliarán una hora su horario de apertura hasta las 19.00 horas, puesto que habitualmente abren de 9.00 a 18.00 horas. Así será en los recintos de Santo Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza y San Cristovo das Viñas.
Refuerzos de autobús
Esta ampliación de horarios se sumará al refuerzo de las líneas de autobús urbano de la siguiente manera, aunque no todas aumentarán frecuencia:
- Línea 1: Este autobús, que da servicio al cementerio de Oza no amplía sus frecuencias. A este recinto también da servicio las líneas 12A y 14.
- Línea 3: Se reforzará el día 1 para dar servicio a los cementerios de San Pedro de Visma y Santo Amaro con una frecuencia combinada con el 3A de 17 minutos.
- Líneas 4, 5, 6, 6A, 7 y 17: Tendrán su horario habitual para dar servicio al cementerio de Santo Amaro.
- Línea 11: Este autobús que tiene un recorrido transversal por la ciudad y con transbordo en cada una de las demás líneas se reforzará con dos autobuses adicionales a lo largo de toda la jornada para dar servicio a Santo Amaro con una frecuencia de 18 minutos.
- Líneas 12, 12A y 14: Tendrán su horario habitual para dar servicio al cementerio de San Pedro de Visma. La 12A y 14 también da servicio al cementerio de Oza.
- Líneas 23 y 23A: Se reforzarán los días 31 de octubre y 1 de noviembre con dos autobuses más para mejorar la frecuencia combinada de ambas líneas a 18 minutos y dar servicio al cementerio de Feáns.
