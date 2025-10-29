Así se ampliarán los horarios de cementerios y frecuencias de autobús por Todos los Santos en A Coruña

Se acerca el día de Todos los Santos y, como es habitual en estas fechas, muchas serán las personas que visitarán los cementerios de A Coruña para rendir tributo a sus seres queridos ya fallecidos.

Con ese motivo, hasta el próximo sábado, los camposantos ampliarán una hora su horario de apertura hasta las 19.00 horas, puesto que habitualmente abren de 9.00 a 18.00 horas. Así será en los recintos de Santo Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza y San Cristovo das Viñas.

Refuerzos de autobús

Esta ampliación de horarios se sumará al refuerzo de las líneas de autobús urbano de la siguiente manera, aunque no todas aumentarán frecuencia: