Atascos en Matogrande por el corte de la salida de Agrela a Alfonso Molina a través de la avenida de San Cristóbal

El enlace de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina en sentido salida de la ciudad está cerrado al tráfico desde este martes y así permanecerá hasta el jueves al mediodía. Este corte de la avenida de San Cristóbal hacia Alfonso Molina --salida principal para el tráfico procedente del polígono de Agrela hacia Lavedra-- está causando importantes atascos en el entorno de Matogrande, con retenciones de centenares de vehículos que, procedentes de Agrela y Lonzas, llegan hasta la glorieta de Matogrande-Barrio de las Flores para cambiar de sentido y tomar otro acceso a la avenida de Lavedra en sentido salida de la ciudad. La Policía Local de A Coruña señala que en las horas punta es la rotonda de Matogrande la que más nota los atascos, aunque las retenciones también repercuten en una mayor intensidad del tráfico en las cercanas glorietas de Lonzas y la avenida de la Universidad, así como en la propia avenida de San Cristóbal, donde ya desde ayer se registran retenciones en sentido salida.

El cierre del enlace de San Cristóbal con Alfonso Molina viene provocado por las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina (AC-11), que hacen necesario realizar un corte temporal en este ramal de conexión de la AC-10 (avenida de San Cristóbal) con la AC-11, que es el principal acceso desde el polígono de Agrela a Lavedra en sentido salida de la ciudad. El motivo de este corte de tráfico es que se van a realizar trabajos en los servicios afectados por la tubería de abastecimiento de 600 mm situada bajo la calzada.

Las autoridades recomiendan a los vehículos procedentes del polígono de Agrela emplear las siguientes vías alternativas: en primer lugar, para desplazamientos de largo recorrido, la AC-14 (terera ronda); en segundo lugar, para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida de la Universidade (Avenida de Glasgow –Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande con la avenida de Alfonso Molina.