Atrapada una persona tras un accidente en Alfonso Molina que provoca grandes retenciones
Ocurrió pasadas las 11.00 horas a la altura de la incorporación desde Matogrande en sentido salida de la ciudad
Un accidente pasadas las 11.00 horas en la avenida Alfonso Molina en sentido salida de la ciudad está provocando largas retenciones en la arteria principal de la ciudad y todo el entorno de Matogrande, San Cristovo y Elviña.
El siniestro ocurrió en la curva anterior al Centro Comercial Carrefour y, según las primeras informaciones, una persona quedó atrapada en uno de los vehículos tras un choque contra un camión de transporte de vehículos.
Tres vehículos de los Bomberos de A Coruña, una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia y la Policía Local de A Coruña están en el lugar.
Cortado el acceso desde Agrela
Precisamente esa salida desde la rotonda de Matogrande estaba siendo utilizada por muchos vehículos tras el corte del acceso desde San Cristovo hacia Alfonso Molina, lo que está provocando grandes atascos en muchas de las vías del entorno, puesto que en este momento el acceso permanece cortado.
