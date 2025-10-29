Una avería en un bus urbano corta un carril de circulación en San Andrés durante más de una hora

Un carril de San Andrés ha tenido que ser cerrado al tráfico debido a una avería en un bus urbano que circulaba entre el tramo de Santa Catalina y Rúa Nueva, a la altura del número 113. El problema, que ha afectado a una rueda del vehículo, se registró sobre las 13.35 horas de este miércoles y el autobús permanece todavía detenido en la calzada, lo que ha provocado el corte del carril al tráfico.

Vehículo de la Policía Local, con el bus al fondo, en el lugar donde se registró la avería. / LOC

La Policía Local se ha trasladado al lugar para habilitar un carril de circulación y, según explican desde la sala de pantallas, la circulación es fluida al no ser una vía con alta densidad de tráfico. También operarios de servicios de mantenimiento se encuentran en el lugar para realizar el cambio de rueda al bus urbano.