Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una avería en un bus urbano corta un carril de circulación en San Andrés durante más de una hora

La Policía Local ha habilitado un carril alternativo y el tráfico es fluido

Operarios cambian la rueda al bus urbano detenido en San Andrés.

Operarios cambian la rueda al bus urbano detenido en San Andrés. / LOC

RAC

Un carril de San Andrés ha tenido que ser cerrado al tráfico debido a una avería en un bus urbano que circulaba entre el tramo de Santa Catalina y Rúa Nueva, a la altura del número 113. El problema, que ha afectado a una rueda del vehículo, se registró sobre las 13.35 horas de este miércoles y el autobús permanece todavía detenido en la calzada, lo que ha provocado el corte del carril al tráfico.

Vehículo de la Policía Local, con el bus al fondo, en el lugar donde se registró la avería.

Vehículo de la Policía Local, con el bus al fondo, en el lugar donde se registró la avería. / LOC

La Policía Local se ha trasladado al lugar para habilitar un carril de circulación y, según explican desde la sala de pantallas, la circulación es fluida al no ser una vía con alta densidad de tráfico. También operarios de servicios de mantenimiento se encuentran en el lugar para realizar el cambio de rueda al bus urbano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
  3. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  4. Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
  5. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  6. Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
  7. El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
  8. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos

Una avería en un bus urbano corta un carril de circulación en San Andrés durante más de una hora

Una avería en un bus urbano corta un carril de circulación en San Andrés durante más de una hora

Guía para no perderse ningún plan del Samaín en A Coruña

Guía para no perderse ningún plan del Samaín en A Coruña

Rescatado un hombre tras un accidente en Alfonso Molina que provocó grandes retenciones

Rescatado un hombre tras un accidente en Alfonso Molina que provocó grandes retenciones

Ricardo Cao acusa a Santiago de "inflexible" en la negociación por Medicina

Ricardo Cao acusa a Santiago de "inflexible" en la negociación por Medicina

Así se ampliarán los horarios de cementerios y frecuencias de autobús por Todos los Santos en A Coruña

Así se ampliarán los horarios de cementerios y frecuencias de autobús por Todos los Santos en A Coruña

Cientos de profesores marchan en A Coruña para reclamar mejoras

Cientos de profesores marchan en A Coruña para reclamar mejoras

¿Qué hacían un Rolls Royce histórico, un BMW 735 o un escarabajo en el Obelisco de A Coruña?

¿Qué hacían un Rolls Royce histórico, un BMW 735 o un escarabajo en el Obelisco de A Coruña?

Así sería la Coruña que fue destruida: «Hoy tenemos una ciudad, pero pudo ser otra»

Así sería la Coruña que fue destruida: «Hoy tenemos una ciudad, pero pudo ser otra»
Tracking Pixel Contents