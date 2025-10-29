Una avería en un bus urbano corta un carril de circulación en San Andrés durante más de una hora
La Policía Local ha habilitado un carril alternativo y el tráfico es fluido
Un carril de San Andrés ha tenido que ser cerrado al tráfico debido a una avería en un bus urbano que circulaba entre el tramo de Santa Catalina y Rúa Nueva, a la altura del número 113. El problema, que ha afectado a una rueda del vehículo, se registró sobre las 13.35 horas de este miércoles y el autobús permanece todavía detenido en la calzada, lo que ha provocado el corte del carril al tráfico.
La Policía Local se ha trasladado al lugar para habilitar un carril de circulación y, según explican desde la sala de pantallas, la circulación es fluida al no ser una vía con alta densidad de tráfico. También operarios de servicios de mantenimiento se encuentran en el lugar para realizar el cambio de rueda al bus urbano.
